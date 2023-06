Il progetto per il risparmio dell’acqua di Pilkington conquista il premio NSG Group Environmental

SAN SALVO. Ha conquistato il premio NSG Group Environmental il progetto di risparmio dell’acqua ideato e realizzato nello stabilimento Pilkington di San Salvo. Un percorso iniziato nel 2020 per ridurre i prelievi di acqua ad uso industriale dal fiume Trigno attraverso l’efficientamento dei processi di utilizzo e riutilizzo dell’acqua nelle attività di produzione. Ad agosto 2022 l’iniziativa aveva già raccolto l’apprezzamento dell’amministrazione comunale di San Salvo che aveva sottolineato l’attenzione dell’azienda verso la sostenibilità ambientale.

Tra i miglioramenti realizzati ci sono l’installazione di innovative valvole automatizzate per efficientare al meglio il lavaggio del vetro nei diversi passaggi della produzione, l’implementazione di sistemi di misurazione della qualità dell’acqua per un riuso efficace sulle linee e i nuovi sistemi di recupero integrati con quelli per la raccolta dell’acqua piovana.

Si è così innescato un circolo virtuoso che ha portato a risultati di notevole impatto in tema di sostenibilità ambientale e risparmio dei costi. Rispetto al passato c’è una cospicua quantità d’acqua che resta a disposizione della comunità locale per gli usi potabili, con particolare rilevanza nei mesi estivi quando l’incremento dei flussi turistici fa aumentare la domanda di risorse idriche nel territorio.

In media, vengono risparmiati ogni anno 1,46 milioni di metri cubi all’anno, pari alla quantità contenuta in 585 piscine olimpiche con un risparmio economico di circa 1,1 milioni di euro all’anno.

«L’azienda dedica da sempre grande attenzione ai temi dello sviluppo sostenibile – commenta Francesco Amoroso – Energy Champion Pilkington San Salvo -. Il team che ha lavorato a questo progetto ha focalizzato la sua attenzione sul risparmio di una risorsa tanto preziosa come l’acqua, elaborando soluzioni per evitare ogni possibile spreco e il massimo riuso possibile. Questo ha portato a notevoli benefici senza, tuttavia, influire negativamente sulle performance di produzione».

A consegnare il riconoscimento è stato Rob Purcell, Head of Global Auto OE di NSG Group, durante la Senior Conference che si è svolta la scorsa settimana a San Salvo. I manager del settore automotive di NSG Group provenienti da tutto il mondo si sono incontrati nello stabilimento di Piane Sant’Angelo per discutere le linee strategiche per il prossimo futuro. Un meeting che ha fatto seguito a quello di due settimane fa, dedicato al settore Architectural (vetro per edilizia), confermando le attenzioni del gruppo per l’insediamento produttivo sansalvese.