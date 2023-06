"L'Europa che c'è": finanziamenti e opportunità di crescita per i territori

TERMOLI. Biglietto da visita sul territorio quello mostrato ieri pomeriggio, nel contesto del Martur Resort, per l’associazione di categoria, o meglio la Confederazione “Per le imprese nel mondo”, che con l’acronimo Pmi identifica anche la platea a cui si rivolge.

Di recente abbiamo dato notizia della responsabilità di cui è stata investita Maria Grazia D’Adante, presidente regionale, e l’incontro di venerdì 16 giugno ha rappresentato il debutto anche in questa veste, pubblicamente in Molise, mentre fuori dai confini regionali c’erano state anche altre partecipazioni dirette.





Un meeting formativo rivolto alla classe d’impresa, primo di 4 eventi da realizzare nel Paese, che ha radunato alcune decine di imprenditori di Molise, Abruzzo e Puglia.





Occasione di dibattito e confronto sull’euro-progettazione, un asset fondamentale per cogliere ogni opportunità che derivi dall’Unione europea.

Ospiti d'onore l'europarlamentare Aldo Patriciello e l'europrogettista Valerio Valla, principale relatore, sul tema: "L'Europa che c'è. Finanziamenti e opportunità, quali occasioni di crescita per i territori", chiamato proprio dallo stesso Patriciello, che come presidente della Commissione Itre (Industria Telecomunicazioni Ricerca ed Energia) è intervenuto su come rilanciare le Pmi. Presente anche il segretario nazionale della Confederazione, Claudio Salvatore Pandico, suo l'abstract "L'Europa come strumento per l'internazionalizzazione".





L'evento è stato moderato dal giornalista Pierluca Marino e aperto al dibattito dei presenti, ha messo a fuoco opportunità ma anche limiti dell'attuale impalcatura amministrativa del Paese, che fatica a spendere i fondi che sono assegnati, peraltro frutto della fatica e della tassazione comunitaria. Un obiettivo, appena il nuovo sessennio sarà a regime, per la nuova Giunta regionale che verrà, chiamata entro il 2023 a cantierare gli interventi da trasformare in bandi, avvisi e chance di sviluppo del territorio.