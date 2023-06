In ginocchio anche gli agricoltori termolesi, parte la richiesta per lo stato di calamità naturale

TERMOLI. «Abbiamo fatto diverse riunioni con associazioni di categoria e comitati e la situazione è molto grave, a causa del patogeno della peronospora e i danni non si manifestano soltanto per la vendemmia 2023, ma anche per quella del prossimo anno, a causa dell'assenza di tralci per effettuare la potatura. Una condizione drammatica che è vissuta da tutti i vitivinicoltori del basso Molise, compresi quelli di Termoli». E' Marco Travaglini da contrada Colle della Torre a evidenziare il disagio enorme dei produttori, che chiedono alle istituzioni un segnale di attenzione che possa concretizzarsi in aiuti immediati. Intanto, anche il Comune di Termoli ha chiesto che venga riconosciuto lo stato di calamità naturale.

«Visto il persistere dello stato di abbondanti piogge sta arrecando gravi danni alle aziende vitivinicole e orticole compromettendo l’annata agraria con pesanti ripercussioni economiche per mancata o ridotta produzione delle aziende presenti nel territorio comunale; vista la nota a firma del direttore regionale della Coldiretti Molise Aniello Ascolese con la quale viene ribadito che il fenomeno alluvionale, interessando in particolar modo il basso Molise, già nello “scorso 24 Maggio ha provocato l’esistenza gravi danni per coltivazioni vinicole, orticole ed ampie distese di cereali” e pertanto si chiede ai Comuni, tra cui quello di Termoli, “un immediato coinvolgimento” ai sensi della normativa vigente per richiedere lo stato di calamità; tenuto conto delle numerose segnalazioni verbali di danno presentate dai viticoltori nonché le segnalazioni delle organizzazioni di categoria, atte a manifestare il disagio per i gravi danni derivanti dal persistere delle forti e incessanti precipitazioni che, protraendosi ulteriormente, ha aggravato le condizioni socio-economiche delle aziende già in difficoltà.

Le abbondanti piogge hanno reso impraticabili coltivazioni orticole e vigneti, nonché distese di cereali; pertanto che la situazione venutasi a creare nel territorio e sinteticamente descritta nel presente atto debba essere qualificata in termini di calamità naturale ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1 e 5 del Decreto Legislativo n. 102 del 29 marzo 2004».

L’amministrazione comunale ritiene peraltro doveroso promuovere ogni iniziativa opportuna e necessaria, segnalando agli organi preposti l’evento calamitoso in questione; poiché sussistono le condizioni per riconoscere e dichiarare lo stato di calamità naturale nel territorio comunale; richiedendo agli organismi competenti lo stato di calamità naturale per i danni causati dalle abbondanti piogge e la concessione degli aiuti e delle agevolazioni e sgravi economici ai viticoltori e agricoltori».

Un deliberato inviato dal Comune di Termoli al Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; alla presidenza della Regione Molise; all’assessorato regionale all’Agricoltura e alle associazioni di categoria.

Galleria fotografica