Parte il termine per segnalare i danni del maltempo, Gallo: parlamentari sollecitino il Governo

PORTOCANNONE. Il sindaco di Portocannone, Francesco Gallo, ribadisce l'impegno dell'amministrazione per andare incontro alle problematiche degli agricoltori. Infatti, è stato proprio il primo cittadino arbereshe a fare un po' il capofila degli otto enti comunali che hanno redatto il documento reso noto due giorni fa su queste colonne. «Pubblichiamo l’avviso riguardante la segnalazione danni causati, alle aziende agricole, dagli eventi atmosferici. Inoltre vengono riportate nello stesso le azioni richieste, per il tramite della nostra Delegazione Parlamentare, al Governo Nazionale per fronteggiare questa importante crisi economica del comparto agricolo.

Si conferma la nostra massima disponibilità e collaborazione con le aziende in questo momento così tanto difficile e delicato». Nell'avviso, Gallo evidenzia è che è disponibile il modello da utilizzare per la segnalazione dei danni causati, alle aziende agricole, dagli eventi atmosferici avversi (piogge alluvionali e persistenti) e dalle infezioni di organismi nocivi (fitopatie) verificatesi a partire dal maggio 2023. Gli uffici comunali sono a disposizione per un supporto alle aziende, mettendo a disposizione i modelli da compilare, gli stessi dovranno essere riconsegnati con documento di riconoscimento in allegato, al protocollo dell'ente oppure alla Pec. I modelli vanno riconsegnati nel Comune di appartenenza della zona interessata dai danni.

Le operazioni partono oggi, lunedì 19 giugno, e termineranno giovedì 29 giugno, al fine di permettere alla struttura comunale l'invio della documentazione agli uffici competenti della Regione Molise. «In conclusione - ribadisce Gallo - si fa presente che il sottoscritto sta attivamente collaborando nelle varie iniziative presenti sul territorio nella consapevolezza che occorre il massimo coinvolgimento della delegazione parlamentare, al fine di ottenere dal Governo centrale azioni necessarie a fronteggiare l'attuale crisi economica delle nostre aziende, attraverso: il supporto all'azione della Regione Molise per l'accoglimento della declaratoria di eccezionali avversità atmosferiche, al fine dell'accesso alle provvidenze del Fondo di Solidarietà nazionale; l'adoperarsi per favorire, tramite l'Ismea, i necessari interventi di liquidità alle imprese agricole colpite da queste eccezionali avversità atmosferiche, come già avvenuto durante l'emergenza Covid, e come messo già in atto per altri territori colpiti dagli ultimi eventi alluvionali».

L'avviso si conclude sottolineando la necessità del «Coinvolgimento dei rappresentanti di altre Regioni, colpite dalla stessa calamità naturale, al fine di reperire eventuali altri fondi da utilizzare per far fronte alla crisi economica del comparto e alle conseguenze che la stessa può portare sui mercati interessati».