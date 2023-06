Reparti che tornano a 18 turni e primi "traslochi" in Acc, Stellantis in movimento

TERMOLI. Si è riunito oggi pomeriggio il comitato esecutivo dello stabilimento Stellantis. Nel corso del briefing a cui hanno preso parte i rappresentanti delle sigle firmatarie del Ccsl, è stato riferito che a partire dal 3 luglio prossimo l’Unità lavorazione V6 passerà a seguire i 18 turni lavorativi.

A partire dal 1° luglio 2023 nove impiegati verranno assunti dalla nuova società Acc Italy srl, abbiamo ribadito che come segreterie territoriali solleciteremo al ministero il tavolo nazionale automotive per definire in futuro il passaggio di tutti i lavoratori di Termoli Plant verso la nuova società. «Abbiamo altresì sollecitato l’accensione dell’impianto di raffreddamento», hanno comunicato i delegati.