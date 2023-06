«L'Unione europea ancora una volta criminalizza il settore della pesca»

TERMOLI. «Ancora una volta l’Ue criminalizza e di conseguenza penalizza il settore della pesca, mettendo in atto una ulteriore misura vessatoria, vergognosa e priva di senso». È la denuncia di Domenico Guidotti, Federcoopesca Molise.

«Non c’è altro modo per definire l’accordo raggiunto a Bruxelles con il voto contrario della delegazione Italiana sulla revisione del regolamento ‘Controlli’, ,nella Commissione Pesca al Parlamento Europeo, che prevede l’obbligo di installare telecamere a bordo dei pescherecci oltre i 18 metri di lunghezza e l’inasprimento delle regole sul cosiddetto ‘margine di tolleranza’, una decisione folle che riduce al minimo la flessibilità nelle operazioni di trasbordo e di cattura accidentale e che si traduce in ancora più sanzioni per i pescatori. Telecamere a circuito chiuso per i grandi pescherecci, tracciabilità elettronica per tutti a partire dal 2030, raccolta dati per la pesca ricreativa, criteri comuni per le sanzioni

Gli Stati dovranno dotarsi di un sistema di raccolta dati per la pesca non commerciale, da manifestazioni turistiche o competizioni sportive. Vendere catture da pesca ricreativa oltre 10 kg o del valore di più di 50 euro sarà violazione grave. Un sistema digitale, chiamato Catch, aiuterà a identificare e respingere i prodotti da pesca illegale

Le istituzioni Ue si dimostrano sempre più lontane dai reali bisogni dell’economia e dei cittadini, lasciandosi incantare dalle sirene di ambientalisti e fanatici delle ideologie green».