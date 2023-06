L'Italia fa da baluardo della pesca contro l'Ue, Casanova: «Dobbiamo salvare il comparto»

TERMOLI. Torna a dire la sua in materia di pesca l’europarlamentare Massimo Casanova. «La battaglia della Lega a favore della pesca e dei pescatori italiani sta dando i suoi risultati.

Lunedì scorso, infatti, al Consiglio dell’Unione europea ha detto no al pacchetto sul futuro della pesca presentato dalla Commissione Ue dentro il quale è presente quell’irricevibile Piano d’azione sullo stop allo strascico entro il 2030 che rischia di mettere una pietra tombale su una fetta essenziale del nostro comparto ittico. Ma bisogna fare ancora di più. E quindi bene ha fatto l’Italia che ha continuato a votare no. Unico Paese a farlo. È una presa di posizione forte, per dire che non ci siamo ancora». È quanto spiega l’europarlamentare Lega – ID Massimo Casanova sulle nostre colonne all’indomani dell’Agrifish. «Non si tratta soltanto di mettere in sicurezza la pesca a strascico che, voglio ricordare, nel nostro Paese vale qualcosa come il 20% della flotta ed il 50% dei ricavi del comparto ittico, ma di salvaguardare le nostre imprese dalle minacce che ancora incombono sul loro capo.

Come la questione carburante. Nel testo, infatti, è contenuto un riferimento all’ultimo accordo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio che prevede di reintrodurre la tassazione sulle accise, accordo rispetto al quale la Lega aveva già espresso la sua posizione contraria nel corso della plenaria di Strasburgo di un mese fa. Unica forza politica a farlo. Ma era doveroso a fronte del rischio di un aumento esagerato della tassazione a danno dei pescatori. Ricordo che quello della pesca è un settore che è stato già pesantemente colpito dagli eventi geopolitici degli ultimi tempi, vessarli ulteriormente significherebbe uccidere un comparto fondamentale per la nostra economia, la nostra identità, la nostra cultura. Ci devono spiegare in Ue se hanno debitamente valutato le conseguenze socioeconomiche che avrebbero sui Paesi le loro follie ultra green, deliri tra l’altro bocciati anche dalla Corte dei Conti europea non più tardi di ieri poiché ritenuti non adeguati a raggiungere gli obiettivi radicali che ci si è dati. Della serie, rischiamo di affossare le economie degli Stati membri senza neanche ottenere il beneficio ambientale che i signori che governano l’Ue ambiscono a raggiungere. Come fallire due volte. Per parte nostra, non consentiremo che questo accada all’Italia», conclude l’europarlamentare.