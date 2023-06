Stellantis: dal primo luglio cambia "brand" anche lo stabilimento di Termoli

TERMOLI. A due anni e mezzo dalla nascita del brand arriva anche il cambio di denominazione degli stabilimenti. Stellantis Europe S.p.A.: un nuovo nome per FCA Italy S.p.A. un nuovo passo verso l’armonizzazione dell’identità del nostro Gruppo. Con l’obiettivo di avvicinare sempre più le denominazioni delle società che compongono il nostro Gruppo intorno al nome Stellantis a partire dal 1° luglio 2023, FCA Italy S.p.A. sarà ufficialmente rinominata Stellantis Europe S.p.A.

La ridenominazione di FCA Italy S.p.A. in Stellantis Europe S.p.A. fa anche parte di un progetto più ampio che prevede, in linea con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), per l’Europa la centralizzazione delle attività di trattamento dei dati personali dei clienti e potenziali clienti dei principali brand facenti capo a Stellantis in una unica società. Stellantis Europe S.p.A. agirà pertanto quale titolare del trattamento degli stessi avendo ricevuto da tutti brand e dalle National Sales Companies le responsabilità connesse al citato ruolo. Il nuovo nome è stato quindi scelto per armonizzare i nomi delle varie attività del Gruppo intorno a Stellantis e avere un’unica identità nei confronti dei nostri clienti. Il cambio di nome non comporterà ulteriori modifiche connesse alla ragione sociale (indirizzo della società e partita IVA resteranno invariate) e nemmeno sulle attività della società ad esclusione di quanto sopra menzionato in materia di protezione dei dati.

Cosa comporterà in pratica questa modifica? A partire dal 1° luglio 2023, la nuova denominazione Stellantis Europe S.p.A dovrà essere presente su tutti i documenti aziendali ufficiali (a titolo di esempio: carta intestata, buste paga, documenti aziendali) e per questo sarà importante verificare che tutti i documenti che riportano il nome della società siano correttamente aggiornati con la nuova denominazione.