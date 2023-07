Arsarp: "Concorso in piena campagna elettorale, i vincitori? I soliti noti"

TERMOLI. «Salve, siamo un gruppo di professionisti molisani, votanti, che credono nel cambiamento di alcuni modi di fare e per questo denunciano con forza quanto accaduto in piena campagna elettorale». Si presentano così i professionisti molisani dell'Arsarp.

«Sperando che il nuovo corso politico guidato dal presidente Roberti si discosti completamente da quanto accaduto. Anche per dare un segnale forte che realmente qualcosa può ancora cambiare e migliorare- proseguono- Naturalmente se la nostra missiva restasse ignorata, non esiteremo a presentarci, con tanto di tessera elettorale in mano, per denunciare personalmente in Procura quanto abbiamo già segnalato agli organi competenti a mezzo mail.

Di seguito una breve sintesi dei fatti.

Questa volta la perla, l’ennesima, da parte della politica molisana, parte dall’Assessorato all’Agricoltura.

A ridosso della campagna elettorale per il rinnovo delle cariche regionali, viene pubblicato un bando per l’assunzione di 24 unità.

Il commissario straordinario Arsarp, dottor Gino Cardarelli, inizialmente aveva fissato la data delle prove per il 29 giugno e cioè appena alcune ore dopo lo spoglio delle schede per il rinnovo delle cariche regionali. (la procedura ad evidenza pubblica e le date sono consultabili sul sito Arsarp).

Poi, evidentemente su pressioni elettorali e poiché forse hanno preso coscienza di aver esagerato, la decisione, a poche ore dallo spoglio, di far slittare la prova al 5 e 6 luglio (a scrutinio terminato).

(https://www.concorsi-pubblici.org/47833/arsarp-molise-concorsi-per-24-diplomati-e-laureati.html)

I vincitori? Tra le tante domande pervenute risultano idonei a sostenere la prova guarda caso amministratori locali del Molise, già vicini all’assessore, che ricoprono attualmente le cariche di sindaco e assessore in centri della provincia di Campobasso e che già lavorano in struttura come assistenza tecnica.

Così come risultano idonei “professionisti” altamente specializzati che hanno presentato domanda ed entrati nell’assistenza tecnica (dove sono attualmente contrattualizzati) nella precedente legislatura.

Oltre al link suindicato sul sito Arsarp ci sono altri elementi relativi all’ennesima stranezza tutta molisana. Per questo presentiamo una diffida ad adempiere».