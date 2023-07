Rsu Denso: "Premi economici ad alcuni lavoratori, scatta lo sciopero"

SAN SALVO. "La Rsu ha appreso da segnalazioni di lavoratori che l'azienda ha erogato dei premi economici alcuni lavoratori.

La Rsu ritiene che sarebbe stato opportuno prima di erogare i premi, riconoscere ai lavoratori e alle lavoratrici le professionalità acquisite. Nella situazione in cui ci troviamo, con nostri colleghi che lavorano solo 5 giorni al mese, e con in media di 150 lavoratori in cassa ogni giorno questo non era proprio momento opportuno per erogare dei premi, soprattutto se dati a lavoratori che già percepiscono buoni stipendi e non fanno cassa integrazione.

La Rsu ritiene che tutti i lavoratori e le lavoratrici con i loro sacrifici hanno contribuito al raggiungimento dei risultati avuti nell'anno fiscale 2022, e che se_ non e possibile premiarli tutti, i soldi disponibili vengano usati per migliorare l'ambiente di lavoro.

La Rsu ritiene che vanno premiati i lavoratori in cassa integrazione con l'aumento dei giorni di lavoro in modo da alleggerire le difficolta economiche suite famiglie, va migliorato rinfrescamento/riscaldamento degli spogliatoi e dell'officina, vanno sistemate le• aree pause, dati gli indumenti di lavoro rispettando le date di consegna e migliorandone la qualità, migliorata la qualità della mensa ecc...

Siamo arrivati al 5 Luglio e l'Azienda non sa ancora quando fare la chiusura collettiva per le ferie, si continua a chiedere ai lavoratori di migliorare la produttività, come se questa dipendesse solo dal loro lavoro e non da manutenzione preventiva/predittiva, dalla qualità dei componenti di fornitura esterna, dall'organizzazione del lavoro La RSU continua a riscontrare una grande confusione in Azienda, poca solidarietà, comunicazione carente, questo non contribuir° a creare "Passione", Cambiano i musicisti ma la musica e sempre la stessa.

Per questi motivi la Rsu Denso dichiara per giovedì 6 luglio due ore di sciopero da effettuare nelle ultime 2 ore di ogni turno lavorativo."

Così, in una nota, la Rsu Denso.