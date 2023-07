Il 10 luglio lavoratori metalmeccanici in presidio davanti al comune di San Salvo

Alle ore 10.30 per rivendicare un futuro per le aziende in crisi

SAN SALVO. C'è preoccupazione nel settore dell'industria metalmeccanica e dell'impiantistica. A lanciare il grido d'allarme sono le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uilm.

Queste ultime hanno indetto uno sciopero di 4 ore a livello nazionale per il rilancio dell'occupazione, per i mancati investimenti, per la transizione sostenibile e per risolvere le crisi aperte.

In particolare i sindacati chiedono: l'apertura di tavoli di confronto sui settori e sulle filiere in difficoltà per definire i piani di sviluppo; 'Incremento e il confronto sugli investimenti pubblici e privati nei settori strategici e la nuova industrializzazione delle aree di crisi per garantire l'occupazione; di valorizzare e sostenere il reddito da lavoro; l'impegno comune al confronto e all'uso delle risorse del PNRR per lo sviluppo del settore metalmeccanico; la riforma degli ammortizzatori sociali, con strumenti adeguati alla transizione ecologica e digitale; l'incentivazione di contratti di espansione e di solidarietà, per ridurre l'orario di lavoro e favorire l'occupazione giovanile; •un piano di formazione sulle nuove competenze, la riqualificazione e la valorizzazione degli Istituti Tecnici Superiori e del sistema universitario; di intervenire per aumentare la dimensione d'impresa, superare le gare al massimo ribasso negli appalti e stabilizzare il lavoro precario.

Questi ultimi ritengono che l'industria metalmeccanica e impiantistica è da sempre centrale per l'economia del nostro paese e deve diventare l'elemento propulsore del suo futuro e di un nuovo sviluppo.

Per questa ragione è stato indetto uno sciopero il 10 luglio 2023 nelle ultime 4 ore di ciascun turno di lavoro.

Inoltre alle ore 10.30 è previsto un presidio davanti al comune di San Salvo per sostenere le lavoratrici e i lavoratori e rivendicare un futuro per le aziende in crisi.