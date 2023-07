Concessioni demaniali, «Chiesta circolare per evitare gare in assenza di mappatura e regole»

TERMOLI. Ripartito il confronto tra associazioni demaniali e Governo, che martedì scorso, 4 luglio, ha registrato un nuovo step sulla vicenda delle concessioni. Lo sottolinea il presidente nazionale del Sib-Confcommercio Antonio Capacchione, rappresentandolo ai suoi associati attraverso i presidenti regionali, con una sessione in appendice della Giunta del Sib. «Bene il tavolo tecnico. Chiesta circolare per evitare l'avvio di gare nelle more della mappatura e in assenza di regole nazionali. Subito dopo l'incontro a Palazzo Chigi si è riunita la Giunta nazionale allargata ai presidenti regionali per l'esame della questione concessoria. Positiva la riunione del tavolo tecnico sulle concessioni demaniali marittime che si è tenuta a Palazzo Chigi.

Dai primi dati esaminati trova conferma quanto da sempre sostenuto dalla nostra Organizzazione di categoria che c'è nel nostro Paese la possibilità del sorgere di nuove aziende senza che si vada a sostituire i titolari di quelle attualmente operanti. Il lavoro di raccolta e analisi dei dati continua speditamente. Il prossimo incontro è stato già fissato per il prossimo 20 luglio.

Abbiamo chiesto l'emanazione di una circolare alle Autorità concedenti per evitare l'avvio di procedure per la messa a gara delle concessioni vigenti nelle more di questa importante attività che si sta ponendo in essere presso la Presidenza del consiglio dei ministri. Ricordiamo che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dello scorso 20 aprile ha chiarito che il presupposto per l'applicazione della direttiva Bolkestein è la scarsità della risorsa. E come anche ripetutamente dichiarato dalla nostra Corte costituzionale è di competenza esclusiva dello Stato stabilire le modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime».