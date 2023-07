Al via i saldi estivi nel Molise, occhio al prezzo

TERMOLI. Come disposto dalla delibera della Giunta regionale dell'otto giugno scorso, partono oggi i saldi di fine stagione nel Molise. Sessanta i giorni a disposizione degli esercenti e dei clienti, che in questo periodo sono residenti e turisti.

Vige l’obbligo di esporre al pubblico anche il prezzo antecedente la vendita straordinaria e la percentuale di sconto.

Le svendite di fine stagione, possono essere effettuate solo per le merci che effettivamente siano suscettibili di notevole deprezzamento se non vendute “entro la relativa stagione”: abbigliamento, calzature e prodotti ad alto contenuto moda. Le merci in saldo devono essere nettamente distinte e separate da quelle in vendita normale, se la separazione non è materialmente praticabile, deve essere sospesa la vendita ordinaria (cioè quella a prezzo pieno).