Stellantis Atessa: "Nel periodo estivo 160 addetti con contratto a termine"

ex Sevel ven 07 luglio 2023

ATESSA. "La direzione aziendale ha comunicato che a partire da oggi farà ricorso a circa 160 addetti con contratto a termine per tutto il periodo estivo. La scelta per l'inserimento ricadrà sui giovani in età scolastica e possibilmente figli di dipendenti.

La Direzione aziendale ha comunicato 1 turno di straordinario per sabato 08 luglio turno A e 2 turni di straordinario per sabato 15 turno B e domenica 16 luglio turno C."

Così il comitato esecutivo.