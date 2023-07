Saldi partiti, tra luci e ombre le opinioni di commercianti e clienti

TERMOLI. Hanno preso il via ieri i saldi di fine stagione in tutta Italia e dureranno fino alle fine di agosto. Anche a Termoli cittadini e turisti, possono ora beneficiare dell’occasione per arricchire il proprio guardaroba ad un prezzo accessibile e conveniente.

Alcuni turisti, per la prima volta nella nostra cittadina, sono rimasti piacevolmente colpiti dall’offerta dei vari negozi dislocati in centro «Sono soddisfatto delle opportunità commerciali offerte dalla città, sono riuscito a trovare tutto ciò di cui avevo bisogno» mentre altri hanno affermato «Siamo venuti qui per il mare, ma una volta passati per il centro siamo stati attirati dai saldi e abbiamo deciso di fermarci per comprare ciò che ci serviva».

Contrastanti invece le opinioni raccolte tra i commercianti; chi lavora nelle grandi catene dichiara che «I saldi sono partiti benissimo, c’è molta affluenza sia di termolesi che di turisti, anche grazie alla grande pubblicità svolta sui social» mentre chi possiede un’attività locale ha un’opinione diversa «I saldi non sono partiti col botto ma non ci possiamo lamentare del carico di lavoro; la situazione non è delle migliori, i saldi non hanno più l’effetto di una volta anche a causa dello shopping online; non sono partiti bene come gli altri anni, magari le persone stanno aspettando i saldi al 50%» ma tutti gli esercenti si sono mostrati fiduciosi ed ottimisti ed hanno persino ironizzato «Gli affari stanno sicuramente andando meglio per ristoranti e bar». Alcuni hanno invece affermato «Gli affari stanno andando bene in proporzione alle perdite avute in questi mesi a causa del maltempo».

I negozianti hanno però concordato sulla quantità di turisti, che in questi ultimi giorni è in aumento anche grazie all’arrivo tanto desiderato delle temperature più propriamente estive, segnalando una forte presenza di vacanzieri provenienti dal nord Italia, ma anche molta affluenza dall’estero, in particolar modo da Belgio, Svizzera, Francia e Germania ed anche numerosi americani che, a detta di alcuni, mancavano da un po’.

Possiamo dire, quindi, che i primi giorni di saldi potevano andare meglio, ma la stagione estiva è ancora molto lunga ed ha ancora tanto da offrire.