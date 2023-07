Gigafactory Stellantis, gli operai: «Vogliamo risposte chiare sul nostro futuro»

Sciopero dei metalmeccanici: Marco Laviano (Fim-Cisl)

TERMOLI. «Non c’è futuro senza l’industria metalmeccanica, è assolutamente indispensabile che al nostro settore venga garantito un futuro e che dentro le transizioni in atto da quella energetica e green a quella digitale si rilancino le imprese e il lavoro». Con queste parole il leader della Fim-Cisl, Roberto Benaglia, durante lo sciopero del 7 luglio al Nord lanciava la campagna metalmeccanica anche per la giornata di oggi, al Sud, sempre di 4 ore.





Dalle 10 organizzazioni sindacali confederali in presidio unitario (e questa è già una notizia) davanti allo stabilimento Stellantis di Termoli.





Sotto i riflettori le transizioni importanti a partire dall’automotive, per le quali va trovata una soluzione. Un settore che ha bisogno di un salto di qualità, «c’è bisogno di un Governo che sia capace non solo di accoglierci e aprire tavoli ma capace di darci risposte», le parole rievocate anche oggi a Termoli, poiché a dire delle parti sociali è necessario cambiare passo, «dare un futuro alle industrie metalmeccaniche perché senza politiche industriali come Paese non andiamo da nessuna parte. In altri paesi sono già molto avanti stanno investendo miliardi di euro per gestire le transizioni, abbiamo bisogno di recuperare tempo, le risorse ci sono devono essere utilizzate bene dialogando con le parti sociali e con il sindacato che è un grande valore di questo Paese».





Proprio sulla vertenza Stellantis, in previsione della Gigafactory di Acc, si attendono risposte sulla ricollocazione professionale.

