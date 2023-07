Cantieri e lavori edili, novità su orari... e rumori

TERMOLI. Lavori in corso nei cantieri edili cittadini, con l’arrivo dell’estate specie di pomeriggio i rumori sono poco tollerati da chi vuole rilassarsi sulla costa e non parliamo solo di turisti, ma chiaramente facciamo riferimento anche ai residenti.

In questo senso, l’amministrazione comunale con propria ordinanza del 7 luglio scorso, a firma del dirigente Gianfranco Bove, è intervenuta a modificare il Piano di Zonizzazione Acustica, dove regolamenta l’attività rumorosa temporanea riconducibile a cantieri edili, stradali e assimilabili.

«Considerata la necessità di regolamentare l’attività rumorosa riconducibile ad opere di manutenzione o a lavorazioni per le quali non si necessita di acquisizione preventiva del titolo edilizio abilitativo (Cil, Cila, Scia, Pdc), nonché la necessità di definire le fasce orarie nelle quali è possibile effettuare le stesse».

Per questo si ordina che: a) l’attività rumorosa temporanea riconducibile a cantieri edili, stradali e assimilabili, ovvero di tutti i cantieri riconducibili a interventi per i quali si necessita di titolo edilizio abilitativo, è regolamentata al Titolo 4^ delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Termoli, b) dalle disposizioni di cui alla lettera a), sono escluse le piccole manutenzioni, le riparazioni e le lavorazioni svolte in ambito domestico che non comportano l’utilizzo di attrezzature rumorose e che hanno durata inferiore o uguale ai cinque giorni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: tinteggiatura e stuccatura pareti, piccoli lavori in muratura che non comportano demolizioni, totali o parziali di componenti edilizi esistenti, realizzazione di tramezzature a secco, ripristino o riparazione di condotte idrauliche, sostituzione di sanitari, ecc.).

L’esercizio delle attività definite è permesso nei seguenti periodi dell’anno: dal 1^ ottobre al 30 aprile: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, nonché il sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00; dal primo maggio al 30 settembre: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, nonché il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

Le lavorazioni che comportano urti o vibrazioni su parti strutturali dell’edificio (quali ad esempio: esecuzione di tracce su tramezzature esistenti, rimozione rivestimenti, lavorazioni su tramezzi, pavimenti o solai che prevedono l’utilizzo di trapano o martelli, ecc.) potranno essere effettuate dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Tali lavorazioni non potranno essere effettuate nei giorni prefestivi e non si potranno protrarre per più di due giorni consecutivi, passati i quali saranno sospesi per almeno un giorno. In nessun caso è ammesso l’utilizzo di seghe circolari, martelli demolitori e trapani a percussione. Le

lavorazioni che prevedono l’utilizzo di tali attrezzature, così come quelle che prevedono demolizioni, totali o parziali di componenti edilizi esistenti, sono regolamentate anche se di durata inferiore a cinque giorni.

Prima dell’esecuzione dei lavori è buona norma informare il vicinato mediante comunicazione scritta del motivo, della durata e dei tempi di svolgimento delle lavorazioni che si intendono compiere, al fine di coordinare al meglio l’attività da svolgere con le esigenze dei soggetti potenzialmente interessati dal disturbo.

Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente Ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria mediante pagamento di una somma da un minimo di 206 euro a un massimo di 618 con le modalità di cui alla Legge 689/81.