Comunicare sui social network, lezioni digitali

MOLISE. Continuano, anche per tutti i cittadini molisani, gli appuntamenti di Poste Italiane in modalità webinar sull’Educazione Digitale. Gli eventi sono completamente gratuiti e dedicati a favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità.

Domani, mercoledì 12 luglio con inizio alle ore 17, la sessione verterà su “Le parole chiave della comunicazione sui social network” e il relatore Fabio Aita, responsabile della struttura Social Media in Poste Italiane, illustrerà opportunità e caratteristiche delle diverse piattaforme, le strutture dei piani editoriali e gli strumenti utili a massimizzare visibilità e interazioni.

La rete mette a disposizione numerosi tool per creare contenuti digitali, infatti, basta uno smartphone per creare video, grafiche e pubblicare post sulle diverse piattaforme social ma per trarne il massimo vantaggio è essenziale comprendere le logiche di ciascun canale, gli algoritmi che guidano la distribuzione dei contenuti e le strategie per strutturare un piano editoriale: massimizzare l'efficacia delle strategie di marketing digitale richiede un approccio sistematico all'utilizzo dei social media.

Per partecipare e presentare le domande via chat basta seguire il seguente link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale-evento-parole-chiave-comunicazione-social.html.

Il progetto di Educazione Digitale della Corporate University si propone di fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web al link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html, come podcast, giochi, infografiche e video pillole.

Le attività possono essere seguite sui canali social LinkedIn, Facebook e Twitter di Poste Italiane attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram al link https://www.instagram.com/stories/highlights/17971603711576442/.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di Poste Italiane quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e digitalizzazione in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.