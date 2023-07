«Anche una parte consistente di impiegati e capi hanno scioperato»

TERMOLI. Operai, impiegati, Rsa e segretari territoriali, tutti uniti a livello confederale e questa sì che è una notizia, davanti ai cancelli dello stabilimento Stellantis, preso come esempio tangibile delle mancate risposte che il Governo e il Mimit, nel caso di specie, non stanno fornendo alle sigle e ai dipendenti di un settore che “cuba” 70mila lavoratori solo nell’automotive.

Ma lo sciopero di 4 ore di ieri era esteso a tutte le ex tute blu (oggi indossano altri colori), come peraltro abbiamo rappresentato domenica scorsa in sede di presentazione. Proprio dalle parole di un colletto bianco, prendiamo spunto per narrare il clima che regna a Rivolta del Re, dove ieri sono tornate a sfolgorare e sventolare assieme le bandiere di Fiom-Cgil, Uilm-Uil e Fim-Cisl. «In occasione dello sciopero dei dipendenti di Stellantis, con il quale essi intendono richiedere al governo un impegno sul futuro dell’automotive in Italia, per la prima volta nella pluridecennale storia della più rilevante fabbrica molisana, una congrua parte di impiegati e capi dello stabilimento di Termoli ha aderito allo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali.

Essi, anche in rappresentanza di tanti colleghi che, per opportunità e responsabilità legate al ruolo in azienda, pur condividendo le ragioni della protesta, hanno dovuto esimersi dal partecipare in maniera diretta alla manifestazione, dando tutta la loro solidarietà al gruppo che ha manifestato. Questa partecipazione storica esprime il senso della estrema preoccupazione che serpeggia nello stabilimento sul futuro dello stesso. Infatti, a tutt’oggi, non esiste un piano condiviso e chiaro sulle sorti dei circa 2.200 dipendenti dell’opificio. Solo per avere un’idea di cosa rappresenta la realtà produttiva dello stabilimento di Termoli, dobbiamo tener presente che esso contribuisce ad immettere circa 40 milioni di euro/anno sul territorio (senza considerare l’indotto). Tutti dovremmo cominciare a riflettere su cosa significherebbe per il basso Molise perdere quasi interamente questo gettito. È una preoccupazione che ci auguriamo condividano i nostri rappresentanti politici, ed in particolare il presidente della regione e il suo consiglio, recentemente eletti».