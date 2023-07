Partecipata l'assemblea annuale di Federmanager Abruzzo e Molise

ABRUZZO-MOLISE. Nella sala convegni dell’Hotel Villa Maria, si è tenuta l’assemblea annuale 2023 di Federmanager Abruzzo-Molise. Nel corso del pomeriggio, diviso in due parti, è stato aperto, dopo il saluto del Presidente regionale, Florio Corneli, dal Vicepresidente Nazionale di Federmanager, Valter Quercioli con il suo intervento nel quale ha riportato, ai presenti, come si presenta il Sistema Federmanager nella rappresentanza e nei servizi per la dirigenza. Successivamente, sono intervenuti Irini Pervolaraki (Vicepresidente Federmanager Abruzzo e Molise), Bruno Leombruni (Vicepresidente Federmanager Abruzzo e Molise) e Lino Fulgenzi (Consigliere Federmanager Abruzzo e Molise) che hanno esposto i progetti futuri di Federmanager Abruzzo e Molise. Con particolare attenzione, il progetto MINERVA (Manager d’Impresa, NEtwork peR la VAlorizzazione delle eccellenze), promosso dalla Vicepresidente Pervolaraki, che ha sottolineato l’importanza di questa realtà, in quanto sono iscritte al Gruppo MINERVA tutte le donne Dirigenti o Quadri Apicali delle Associazioni Territoriali di Federmanager. Possono aderire al Gruppo MINERVA in qualità di “Sostenitrici”, prive del diritto di rappresentanza attiva e passiva, donne di elevata professionalità che non hanno i requisiti per l’iscrizione alle Associazioni Territoriali di Federmanager. L’assemblea, si è conclusa con la tavola rotonda intitolata “Economia Circolare – Sfide e opportunità per un futuro sostenibile” moderata da Gianni Chiarchiolo (Responsabile Personale Metamer) e che ha visto la partecipazione dei relatori: Andrea Iezzi (Ecoaspa Servizi Ecologici srl), Michele Del Grosso (Aptar Italia) e Valter Quercioli (Vicepresidente Nazionale di Federmanager).

