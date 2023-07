«La questione balneari non deve essere affrontata con colpi di mano»

TERMOLI. Dal presidente nazionale del Sib-Confcommercio Antonio Capacchione il commento al provvedimento del Governo sulla mappatura dei beni pubblici in concessione.

«Approvato il decreto legislativo per effettuare il censimento delle concessioni di beni pubblici. Il governo starebbe elaborando sulla questione una nuova legge i cui contenuti restano al momento oscuri. La questione balneare è seria e delicata. Non merita di essere affrontata con colpi di mano. Lo schema di decreto legislativo varato in via definitiva dal Governo si riferisce al censimento delle concessioni di tutti i beni pubblici (quindi non solo spiagge ma anche piazze, laghi, fiumi, marciapiedi, ecc.) previsto dall'art. 2 della legge Draghi. Era già "maturo" per la sua approvazione dallo scorso dicembre dopo aver ricevuto il parare che unitamente vi giro della Conferenza Unificata del 30 novembre scorso.

Con quindi un ritardo di otto mesi e a 10 giorni dalla scadenza della delega (prorogata con il "milleproroghe" dal 27 febbraio al 27 luglio). È pertanto un provvedimento legislativo che non incide negativamente sulla nostra questione. Sarebbe opportuno comunque chiarire la relazione fra il lavoro che si sta facendo al tavolo tecnico consultivo sulla cosiddetta mappatura delle spiagge in concessione e la istituzione di questa nuova banca dati (Siconbep) presso il Ministero dell'economia.

Nella prossima riunione del 25 luglio del cosiddetto Tavolo tecnico ci auguriamo che il Governo lo chiarisca. Da fonte parlamentare della maggioranza nelle scorse ore si è paventato un blitz del Governo ad iniziativa del Ministro Fitto per varare una nuova legge dai contenuti oscuri e allarmanti. Le stesse fonti ci hanno rassicurato che questo tentativo, al momento, sia venuto meno. Ce lo auguriamo perché la questione balneare è importante e seria e certamente non merita di essere affrontata con "colpi di mano" o furtivamente. Restiamo vigili e attenti affinché non succeda».