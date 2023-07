«La legge e le convinzioni personali, ai lavoratori Atm non pagata non 14esima»

CAMPOBASSO. Le segreterie regionali di Filt-Cgil e Fit-Cisl lamentano il mancato pagamento delle 14esime ai lavoratori Atm.

«Vive in Molise un probabile discendente diretto del Re Sole, Luigi XIV di Francia, al quale si attribuisce la famosa frase “Lo Stato sono io”. Ecco vogliamo ricordare al “discendente del Re Sole” che dal 1.600 ad oggi sono intervenute rivoluzioni e sono state scritte Carte Costituzionali che hanno affermato diritti e libertà. E vogliamo ricordare a “quel discendente”, sapendo che sarà un duro colpo alle sue convinzioni, che in Italia esistono contratti collettivi da rispettare e che lui non è titolato a decidere se e quando pagare i suoi dipendenti. Glielo vogliamo ricordare perché ad oggi ancora non risultano pagate le quattordicesime mensilità ai lavoratori suoi dipendenti del trasporto pubblico locale nonostante ATM continua a ricevere dalla Regione Molise il pagamento corrente con regolarità e tutti i mesi. Ora sappiamo che sono stati fatti proclami circa il pagamento degli stipendi e sappiamo che, pur se a macchia di leopardo, nei 3 mesi scorsi gli stipendi sono stati accreditati ai lavoratori direttamente dall’Azienda. Consapevoli del trauma che andremo a creare rispetto alle convinzioni dell’impresa, ci corre tuttavia l’obbligo di ricordare che la quattordicesima mensilità fa parte della retribuzione dei lavoratori e che è nel diritto dei dipendenti riceverla.

Restando in tema di reminiscenze storiche S. Paolo fu folgorato sulla strada di Damasco e trovò la strada della Verità, ma noi non vogliamo disturbare il Divino perché sappiamo che per aprire le menti a volte basta solo un poco di buon senso e la consapevolezza della responsabilità sociale che ogni imprenditore assume a sé. Basterebbe questo per risolvere la questione. Si eviterebbero disagi, invii di segnalazioni di ritardo e copiosi comunicati stampa. Non un miracolo quindi ma solo buon senso».