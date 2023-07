Ripresa a luglio parte dell'attività in Vibac, ma si guarda oltre il 2024

Accordo sulla Vibac: l'intervista a Giuseppe Tarantino (Filctem-Cgil)

TERMOLI. Ormai da qualche settimana l’esiguo numero di lavoratori non coinvolto dalla cassa integrazione straordinaria, parliamo di 24 unità su 140, ha ricominciato a “turnare” in stabilimento. Piccolo segnale di ripresa produttiva dopo l’anno di stop, ma sul futuro vi è ancora incertezza e già si guarda a cosa accadrà nel luglio 2024, quando cesseranno gli ulteriori ammortizzatori sociali. Ne abbiamo parlato col segretario della Filctem-Cgil, Giuseppe Tarantino.

«Abbiamo siglato un accordo che dà una boccata d'ossigeno ai lavoratori per 12 mesi, con la speranza di una ripresa. L'accordo, noi come Cgil, lo volevamo blindare con delle clausole di salvaguardia per i dodici mesi, ciò non è avvenuto perché c'è stata una votazione a maggioranza, probabilmente i lavoratori non hanno compreso quali erano le garanzie all'interno della procedura e dell'accordo. Dobbiamo adesso solo lavorare e sperare che ci sia una ripresa fattiva. La Regione, insieme alle organizzazioni sindacali, faccia dei percorsi che possano servire a un rilancio dello stabilimento. È stata aperta a febbraio una procedura di licenziamento un po' strana rispetto al bilancio di gruppo. La società ha fatto ricadere le responsabilità sul bilancio a Termoli che è stata chiusa a dodici mesi in cassa integrazione. Dietro ci saranno le scelte strategiche dei vari stabilimenti. Speriamo che questo possa rientrare in questi dodici mesi con l’aiuto anche della Regione.

La soluzione è quella dell’efficientamento energetico dello stabilimento con una discussione che, secondo me, si può riaprire con la Regione. L’altra sono le scelte per capire l’azienda. Effettivamente, qual è il piano industriale non lo abbiamo compreso. Quindi, bisogna capire bene quali siano le scelte future. È facile dire abbiamo una perdita di 10 milioni, c’è la guerra, c’è il caro bollette, ma bisogna andare dettagliatamente nel problema, se c’è qui a Termoli. A livello regionale c’è stato un lavoro svolto bene, rispetto all’ottenimento della cassa integrazione però adesso si apre uno scenario, quello dei dodici mesi, che servirà a rilanciare lo stabilimento, capire quali sono le esigenze aziendali. Non abbiamo ancora chiaro Termoli che responsabilità abbia nel bilancio del gruppo».