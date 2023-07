Riunito il tavolo Stellantis al Mimit, sindacati in pressing su Gigafactory e transizione green

ROMA. Ieri il tavolo di confronto tra le organizzazioni sindacali e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso sul futuro della produzione di Stellantis negli stabilimenti italiani. Un incontro arrivato dopo la manifestazione della Fiom a Poissy e gli scioperi unitari dei metalmeccanici. «Il confronto, avviato con il Governo, deve diventare una trattativa anche con Stellantis per arrivare ad un accordo quadro sul piano industriale, con impegni precisi su investimenti, garanzia occupazionale, impianti, ricerca e sviluppo per il rilancio del settore, a partire dalla componentistica. In Italia la produzione di Stellantis è al di sotto dei 500mila veicoli, occorre tornare a produrre almeno un milione di auto e 300mila veicoli commerciali leggeri con un cronoprogramma verificabile, che riguardi tutti gli stabilimenti del nostro Paese. E’ necessario, inoltre, ricercare anche nuovi produttori e rafforzare la capacità produttiva delle aziende della filiera della componentistica. L’accordo condiviso per la transizione industriale deve assicurare l’occupazione e nuove assunzioni di Stellantis in Italia, e investire anche nella ricerca e sviluppo degli enti centrali. Le risorse pubbliche che il Governo metterà in campo devono essere vincolate alla realizzazione di questi obiettivi. Un accordo tra Governo, Stellantis e organizzazioni sindacali può essere un primo passo per la definizione di obiettivi e strumenti di governo della transizione. Il nostro Paese è in estremo ritardo nella definizione di un piano industriale per il settore della mobilità. Abbiamo tutte le potenzialità e le capacità per promuovere e rilanciare l’industria dell’auto nella transizione ecologica. Il Governo, inoltre, apra un confronto sul settore automotive a partire dal documento congiunto di Fim, Fiom, Uilm e Federmeccanica».

Lo dichiarano in una nota congiunta Maurizio Landini, segretario generale Cgil e Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil. Per i vertici della Fim-Cisl, Roberto Benaglia e Ferdinando Uliano: «Positivo l’impegno del Governo per un Protocollo di politica industriale con Stellantis che metta al centro aumento delle produzioni e risposte alla occupazione. Abbiamo apprezzato la convocazione che oggi il Ministro Urso ha fatto alle organizzazioni sindacali su Stellantis, con il giusto coinvolgimento delle Confederazioni, e abbiamo apprezzato anche l’impianto che il ministero e il ministro hanno dato alla riunione. L’obiettivo del Governo, che sosteniamo, è quello di arrivare un protocollo per una vera e propria azione di politica industriale con il Gruppo Stellantis, che consideri l’automotive il bacino fondamentale per rilanciare l’industria in questo Paese. A tal fine è indispensabile rifinanziare il fondo pluriennale per l’automotive con ulteriori risorse e bloccare la direttiva sui motori Euro 7 in Europa. Il Protocollo a nostro avviso deve puntare ad una vera e propria inversione di tendenza relativamente alla presenza del Gruppo Stellantis in Italia, a due anni dalla nascita dello stesso, facendo in modo che nel nostro Paese il Gruppo si impegni da protagonista, non solo come mercato, ma soprattutto nello sviluppo delle produzioni. Come Fim-Cisl abbiamo sottolineato che sarà importante in questo Protocollo produrre azioni cogenti e concrete per quanto riguarda gli investimenti di Stellantis in Italia e il mantenimento delle capacità di ricerca e sviluppo per quanto riguarda l’auto del futuro.

E’ altrettanto importante che ogni sito produttivo abbia una sua missione assegnata dentro il futuro del Gruppo a livello globale, comprese le attività meccaniche e dei veicoli commerciali, oltre che alleanze strategiche con ACC per la costruzione della gigafactory a Termoli che deve essere non solo confermata, ma accelerata. Inoltre è importantissimo che dopo aver assegnato ad ogni sito di assemblaggio delle piattaforme produttive questi impegni si traducano i nuovi modelli e in volumi e occupazione crescenti. Condividiamo l’obiettivo del Governo di puntare ad un patto che nel tempo porti ad un’inversione di tendenza per arrivare a produrre 1 milione di auto il nostro Paese, facendo tornare l’Italia un importante competitor nella industria dell’automotive del futuro e dentro il mondo Stellantis. In quest’ottica, riteniamo importante assicurare impegni verso la componentistica e l’indotto da parte di Stellantis, per una sua transizione e gestione accompagnata. Serve che il Governo cofinanzi il futuro di Stellantis con la condizionalità degli impegni governativi e degli investimenti e dei cofinanziamenti orientati a positivi risultati occupazionali. Serve ottenere benefici per l’occupazione non solo a saturando l’occupazione attuale ma prevedendo un vero e proprio ricambio generazionale e con esso un rilancio della qualità dell’occupazione nelle fabbriche di automobili di Stellantis.

Da ultimo, sottolineiamo che la costruzione un Protocollo è un fatto importante, non solo responsabilità istituzionale ma di politica industriale del Paese e che per quanto riguarda la Fim Cisl, data l’importanza delle questioni in campo, siamo assolutamente pronti e interessati a cooperare e assumerci le nostre responsabilità per un patto che rilanci Stellantis e l’auto in Italia». La Confsal e Fismic Confsal hanno partecipato al Tavolo Stellantis al Mimit, che alla presenza del Ministro Urso, ha visto le Parti incontrarsi per il progetto ambizioso di siglare un accordo transizione tra tutti i coinvolti, rappresentate dal vicesegretario generale Fismic Confsal, Sara Rinaudo, e dal segretario nazionale, Pasquale Capocasale.

«Molti i temi trattati durante questa riunione, volto alla redazione di questo importante e strategico Accordo, che coinvolge tutte le parti. -dichiarano il vicesegretario generale Fismic Confsal, Sara Rinaudo, e il segretario nazionale Pasquale Capocasale – Il governo ha espresso un forte impegno verso le discussioni a livello europeo a partire dalla questione euro7, ma anche al tema delle materie prime, della riconversione dei materiali. Noi abbiamo espresso la nostra piena collaborazione a patto di una premessa imprescindibile, il raggiungimento della sostenibilità ambientale che non può essere raggiunta senza una sostenibilità sociale. L’accordo deve essere il riflesso di una forte presa di responsabilità sociale lungimirante. Serve necessariamente discutere una protezione sociale specifica, la questione degli ammortizzatori sociali è da valutare attentamente. La gestione e allocazione delle risorse disponibili sarà sicuramente di vitale importanza. Nello specifico per Stellantis ci sono degli importanti nodi da sciogliere, a partire dalla Gigafactory di Termoli, la produzione della Panda a Pomigliano e l’inserimento di nuovi modelli a Mirafiori, pensiamo per esempio alla 600 - continuano Rinaudo e Capocasale - crediamo fortemente che la transizione può essere un vantaggio per il Paese se affrontata con accordi e una progettualità concreta con il coinvolgimento delle parti», concludono Rinaudo e Capocasale. «Apprezziamo l’idea di provare a siglare un protocollo con Stellantis e più in generale condividiamo gli obiettivi dichiarati dal Governo per il settore automotive, a condizione però che dai principi si passi a qualcosa di più concreto che sia davvero utile a industria e lavoratori. In gran parte si tratta difatti di obiettivi che nei nostri accordi sindacali stiamo perseguendo da tempo». Lo dichiarano Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, e Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore auto dopo l’incontro tenutosi con il Ministro Urso.

«Per quanto riguarda il traguardo di un milione di veicoli da produrre in Italia, è certamente ambizioso – argomentano Palombella e Ficco – se si escludono dal computo i veicoli commerciali, ma si inserisce comunque in una dinamica di crescita dei volumi determinata sia dai lanci di nuove vetture che abbiamo definito negli accordi sindacali sia dal ripristino di approvvigionamenti regolari di microchip. Nel 2022 Stellantis ha prodotto, infatti, quasi 500 mila veicoli passeggeri e 200 mila veicoli commerciali leggeri, ma nel 2023 la salita produttiva si sta attestando secondo le stime a circa +15%. Per quanto concerne poi l’impegno a una differente politica europea, confidiamo innanzitutto che possa essere bloccato il nuovo standard di motore endotermico euro 7, non solo costosissimo ma del tutto inopportuno se si considera che l’UE sta al contempo spingendo verso un processo assai drastico e veloce di elettrificazione. Del tutto concordi ci vede infine il duplice proposito di supportare gli investimenti in Italia, nonché di riservare gli incentivi al consumo alle auto prodotte in Europa, ma sulle risorse predisposte dal Governo c’è ancora poca chiarezza. In particolare l’idea che gli incentivi al consumo debbano essere vincolati a standard non solo ambientali ma anche sociali l’abbiamo avanzata a più riprese e su più settori produttivi, quindi ora non possiamo che sperare che la politica voglia farla sua. A tutto questo però continuiamo ad aggiungere la richiesta di strumenti specifici di riqualificazione del personale e di ammortizzatori sociali, che affrontino le ricadute occupazionali della transizione e che modifichino alcune delle storture del Jobs Act».

«Speriamo che stavolta – concludono Palombella e Ficco – la politica possa davvero passare dai proclami alle azioni concrete. Non è chiaro se il Governo voglia limitarsi ai 5-6 miliardi già stanziati a suo tempo per il settore automotive e ancora non impegnati, oppure impiegare nuove risorse. Soprattutto speriamo che stavolta qualsiasi incentivo sia ferreamente condizionato al mantenimento e al rilancio della produzione in Italia. Non solo Stellantis ma un’intera filiera produttiva della componentistica devono essere messi in condizione di affrontare la transizione elettrica e di competere con sempre più agguerrita concorrenza internazionale».