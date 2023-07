Concessioni demaniali, prosegue il lavoro sulla "mappatura"

TERMOLI. Si è svolta ieri mattina a Palazzo Chigi la terza riunione del Tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, istituito ai sensi del decreto-legge 198 del 2022. Hanno preso parte i rappresentanti dei ministeri competenti, delle regioni, delle associazioni di categoria del settore.

Durante l’incontro, che si è svolto in un clima partecipato e costruttivo, il tavolo ha convenuto di proseguire la propria attività di analisi basandosi sulla banca dati Sid gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al contempo, il tavolo ha espresso soddisfazione per l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, del sistema Siconbep che raccoglierà in modo trasparente tutti i dati relativi alle concessioni di beni pubblici demaniali e renderà possibile per la prima volta una mappatura esauriente della situazione. A tal fine, i dati presenti nella banca dati Sid confluiranno nel nuovo sistema.

Grazie all’attività di elaborazione del Mit, sono stati illustrati al tavolo i dati relativi all’estensione del demanio marittimo, alle concessioni esistenti e a quelle in corso di rilascio, suddivise per tipologia. Su questo punto in particolare, le associazioni di categoria hanno manifestato il loro apprezzamento per lo stato di avanzamento dei lavori.

Quanto alla ricognizione sul demanio lacuale e fluviale, è stato inoltre condiviso il modello di raccolta dei dati da adottare coinvolgendo gli enti territoriali di riferimento.

In conclusione, il tavolo ha avviato una prima riflessione sui criteri da elaborare per determinare la sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile.

La prossima riunione è stata fissata per la prima settimana di settembre 2023.