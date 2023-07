La Sabatini dirigerà l'Ufficio scolastico del Lazio, «In Molise sono stati anni straordinari»

CAMPOBASSO. Dopo otto anni alla guida dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, la dottoressa Anna Paola Sabatini lascia l’incarico per assumere il ruolo di nuovo Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio. L’individuazione è arrivata dal Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Sabatini ha preso servizio a Roma lo scorso 24 luglio.

Anna Paola Sabatini, 44 anni, originaria di Vasto, aveva assunto l’incarico di direttore dell’Usr Molise il 21 aprile 2015. “Sono stati anni straordinari. Porterò sempre il Molise nel cuore – ha dichiarato il nuovo Direttore dell’Usr Lazio – ringrazio tutta la Comunità scolastica molisana per l’eccezionale lavoro svolto in questi anni con pazienza, tenacia e grande professionalità. Ringrazio quanti hanno dialogato e collaborato con l’Usr per il bene del Molise: le Autorità, le Forze dell’Ordine, le Associazioni, le Parti sociali. Saluto con grande affetto anche i nostri studenti e le loro famiglie, con le quali abbiamo avuto sempre un dialogo cordiale e costruttivo. Sono tante le sfide da affrontare, anche per il nuovo anno scolastico. Sono sicura che, tutti insieme, riuscirete a superarle”.