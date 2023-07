Facevano le pulizie in fabbrica, ora in cassa integrazione da 7 mesi e senza soldi

TERMOLI. È una situazione non più sostenibile quella che stanno vivendo circa 30 dipendenti della cooperativa “Albasan” nello stabilimento Stellantis di Termoli.

Sono addetti alle pulizie dello stabilimento che, ormai, da oltre sette mesi sono stati messi in cassa integrazione.

«Siamo stati lasciati da soli. C’è una specie di lassismo da parte di tutti che ci lascia davvero sbigottiti- ci racconta un dipendente che si è fatto portavoce dell’odissea che stanno vivendo- molti hanno paura di “ribellarsi”, di scioperare, di manifestare per un nostro sacrosanto diritto. Ma non si può più tacere».

Sono lavoratori ma prima ancora padri e madri di famiglie che tentano in tutti modi di arrivare a fine mese per far quadrare i conti.

«Abbiamo contattato i sindacati, abbiamo provato anche con l’Inps. Nessuno ci risponde. Ci rimbalzano da un ente a un altro e noi siamo davvero impotenti e stufi- continua nel suo amaro sfogo. L’Inps che dovrebbe rispondere e darci delle risposte, però, è quello di Cassino, perché la ditta per la quale lavoriamo ha sede lì. Abbiamo provato a prendere appuntamento, ci siamo andati ma non ci hanno ricevuto. Non c’era nessuno. Allora abbiamo chiesto ai sindacati ai quali siamo iscritti. Nessuno ha mosso un dito. Allora, in forma autonoma, ci siamo detti di servirci degli avvocati. Avvocati trovati da noi, e non quelli dei sindacati. Perché dovrei fidarmi del loro legale, se con noi se ne lavano le mani.

Sette mesi senza stipendio sono davvero tanti. Per una famiglia significa davvero rinunciare a tutto. Chi ci paga le bollette? Chi ci fa la spesa?

Noi vogliamo solo lavorare. E se non riescono a darci risposte, allora, perché non ci licenziano? Troppo semplice: se ci licenziano devono pagarci tutto e noi potremmo prendere la disoccupazione. Crediamo che non sia giusto questo trattamento. Sappiamo solo che, e lo ribadiamo, ci hanno tutti voltato le spalle, soprattutto i sindacati che “dovrebbero” essere i primi a tutelare le esigenze e le problematiche di noi lavoratori».