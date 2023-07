Amazon di San Salvo spegne la prima candelina: 800 posti di lavoro creati in un anno

SAN SALVO. Il centro di distribuzione Amazon di San Salvo, celebra oggi il suo primo anno di attività annunciando, nel corso di un evento che ha visto la partecipazione delle istituzioni locali e regionali , la creazione di 800 posti di lavoro. Tale risultato si avvicina alle previsioni occupazionali di 1.000 posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall’apertura.

In concomitanza si è svolta l’inaugurazione di un’area giochi, donata alla comunità di San Salvo e costruita seguendo i principi di sostenibilità e inclusività. La cerimonia di taglio del nastro si è tenuta questa mattina alla presenza del Responsabile del centro di distribuzione Marco Baggio e della Sindaca di San Salvo Emanuela de Nicolis.

“A un anno dall’apertura, siamo felici di annunciare di aver già quasi raggiunto le previsioni occupazionali previste sui tre anni. Continueremo ad investire in questo territorio e a individuare iniziative che possano dare un supporto concreto alla comunità” - ha dichiarato Marco Baggio, Responsabile del centro di distribuzione Amazon di San Salvo. “Siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione di questa nuova area giochi, donata al comune di San Salvo, che rispecchia i principi di inclusività e sostenibilità, valori chiave per la nostra azienda”.

“E’ per noi motivo di grande soddisfazione spegnere la prima candelina per l’insediamento di Amazon a San Salvo. Una realtà mondiale che ha scelto la nostra città per attivare un nuovo fulfillment center in un punto strategico del centro Italia a servizio di più regioni, che si sta rivelando una risorsa importante per le attività di distribuzione delle merci. Grazie alle sue caratteristiche geofisiche e alla capacità di problem solving di tutti coloro che lavorano per la crescita economica del territorio, San Salvo continua ad essere attrattiva per gli insediamenti economici, Amazon ne è l'esempio più evidente", dichiara il sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis.

“Gli auspici con cui avevamo accolto l’insediamento logistico di Amazon sono stati confermati dai fatti. A distanza di appena un anno dall’inaugurazione, sono stati creati ben 800 posti di lavoro a tempo indeterminato dei 1000 previsti in tre anni. Un numero tutt’altro che trascurabile, anche considerando i tempi di crisi che stiamo vivendo. Si tratta di un punto di svolta non solo per le politiche occupazionali e per la crescita economica del territorio, ma anche in termini di sviluppo dei servizi alle imprese e supporto concreto ai cittadini. L’inaugurazione di un’area giochi donata al Comune di San Salvo e il progetto di inclusione lavorativa di persone Sorde dimostrano, una volta di più, come l’Abruzzo abbia trovato inAmazon un alleato capace di offrire un contributo fattivo per un’Abruzzo sempre più inclusivo e proiettato nel futuro” ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

La celebrazione dell’anniversario dell’apertura del centro di San Salvo è stata anche l’occasione per presentare il progetto per l’inclusione lavorativa di persone Sorde. Il progetto, sviluppato in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi è nato nel gennaio dello scorso anno come pilota nel centro di distribuzione di Castelguglielmo-San Bellino in provincia di Rovigo. In questi mesi si è sviluppato e ha consentito all’azienda di estendere l’inserimento di persone Sorde a tutti i centri di distribuzione presenti in Italia portando all’assunzione di oltre 110 dipendenti Sordi, di cui 17 presso il centro di distribuzione di San Salvo.

“Innanzitutto grazie per l'invito al primo anniversario del centro di distribuzione Amazon qui a San Salvo. Per me è davvero un piacere soprattutto in qualità di Presidente della Sezione Provinciale ENS di Chieti, di cui San Salvo fa parte territorialmente, ma anche come residente di questa città. Devo ringraziare Amazon che ha dato la possibilità di lavoro ai sordi e anche ad altre persone con varie disabilità, rendendoli persone autonome nella vita lavorativa, sociale ed economica. Spero che in futuro possa continuare la collaborazione tra l'ENS di Chieti, Amazon e il Comune di San Salvo”, ha sottolineato il Dottor Nicola Ciafardini, Presidente della Sezione Provinciale ENS di Chieti.

"Per le persone sorde il lavorare per Amazon è una grande opportunità di crescita sia personale, perché lavorare migliora l'autostima e il senso di appartenenza alla cittadinanza, sia come Comunità Sorda. Molti, infatti, sono i pregiudizi sulle capacità lavorative dei Sordi e sulle difficoltà nell'impiegare i disabili Sordi. Amazon, una grandissima ed importantissima azienda mondiale, ci dà la possibilità di sfatare tanti falsi "miti" sulle persone Sorde e la nostra speranza è che altre aziende, anche piccole, seguano il suo esempio: i sordi possono fare tutto tranne che udire" ha commentato Ottorino Astore, Presidente della Sezione Prociale ENS di Pescara.

Il Presidente della provincia di Chieti e Sindaco di Vasto, Francesco Menna si è espresso così:





“Questo centro rappresenta una grande opportunità che il nostro territorio non poteva farsi scappare, anche considerando la storica vocazione ad accogliere le imprese. A queste realtà offriamo una rete infrastrutturale composta da porti, autostrade e tutto ciò che occorre per i collegamenti con le altre province e regioni. La nostra intenzione è di continuare ad accogliere investimenti come quello realizzato da Amazon e di portare avanti la proficua collaborazione avviata con questa azienda”.





L' Assessore regionale alle Attività Produttive, Sviluppo economico, Turismo e Cultura, Daniele D'Amario ha dichiarato:

“Siamo felici di essere qui oggi per festeggiare il primo compleanno di un centro che ha già raggiunto importanti risultati. La collaborazione positiva che si è instaurata tra l’azienda e le istituzioni ci conferma il buon operato del modello Abruzzo e porterà presto a delle opportunità anche per le piccole e medie imprese che potranno portare l’eccellenza dei propri prodotti in tutto il mondo attraverso commercio online. Ci auguriamo di ritrovarci qui tra un anno per celebrare risultati ancora più importanti raggiunti non solo a San Salvo, ma in tutta la Regione”.