“Fiocco Giallo” di Poste Italiane dedicata ai dipendenti neo genitori

MOLISE. Fa tappa anche in Molise l’iniziativa “Fiocco Giallo” di Poste Italiane dedicata ai dipendenti neogenitori, che prevede la consegna di un cofanetto giallo contenente prodotti per l’infanzia di prima qualità, utili a mamme e papà per dedicare ai loro piccoli le migliori attenzioni.

Tra coloro che hanno già ricevuto lo speciale omaggio c’è Nicola Pisano, in Poste dal 2013 e da febbraio 2022 direttore dell’ufficio postale di Campomarino. Quarantaquattro anni, vive a Ururi con la moglie Marialaura e, dal 15 luglio, il piccolo Riccardo Antonio.

“Sono venuto a conoscenza di questa fantastica iniziativa – racconta Nicola – tramite il TgPoste, che sono solito guardare per rimanere aggiornato su notizie e curiosità che riguardano la mia azienda. È stata una cosa che mi ha emozionato e mi ha reso felice e orgoglioso, perché al di là dell’utilità e della qualità dei prodotti è un gesto di grande attenzione da parte di Poste, che anche attraverso iniziative di questo tipo fa sentire i suoi dipendenti veramente parte di una grande famiglia”.

Tra i tanti prodotti contenuti nel pacco regalo, c’è uno che più di altri ha colpito il neopapà molisano: “Sicuramente il dispositivo antiabbandono per l’auto, che utilizzeremo non appena Riccardo Antonio potrà andare nel seggiolino. Mi ha colpito perché è un pensiero originale e all’insegna della sicurezza”.

Insieme al dispositivo antiabbandono, peraltro obbligatorio dal 1° ottobre 2018 e in grado di segnalare tempestivamente una eventuale “dimenticanza” del bambino in auto, all’interno del cofanetto si trovano prodotti per la cura e igiene personale, capi d’abbigliamento per i primi mesi e il classico biberon.

Il progetto, pensato dall’Azienda per sostenere concretamente le famiglie, la natalità e la genitorialità, assume un’importanza ancora maggiore in un periodo storico in cui le nascite in Italia diminuiscono sempre di più.

L’iniziativa “Fiocco Giallo” si aggiunge ai numerosi programmi pensati da Poste Italiane a sostegno di mamme e papà dipendenti. Fra i tanti progetti, già dal 2022 l’Azienda ha infatti adottato la Policy Sostegno della Genitorialità Attiva all’interno della quale si possono trovare ulteriori conferme mirate a rafforzare le tutele nei confronti della maternità, prevedendo spesso forme di protezione più ampie rispetto a quelle previste dalla legge.

In particolare, durante il congedo di maternità Poste Italiane eroga il 100% della retribuzione per tutti i 5 mesi di astensione dal lavoro, rispetto al pagamento dell’80% previsto dalla legge. Inoltre, alle mamme e ai papà che fruiscono del “congedo parentale” nei primi sei anni di vita del bambino, viene garantito l’80% della retribuzione per i primi due mesi, invece del 30% previsto dalla legge.

Tali iniziative contribuiscono tutte al perseguimento degli obiettivi Esg (Environmental, Social, Governance) a cui si ispira la strategia di Poste Italiane.