Censimento della popolazione, 13 opportunità da rilevatore al Comune di Termoli

TERMOLI. Un’opportunità di lavoro per 13 persone, da rilevatore statistico. Mancano soltanto pochi giorni alla scadenza dell’avviso, fissato a lunedì 31 luglio.

Secondo le direttive emanate dall’Istat, in via prioritaria, per lo svolgimento del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2023, a rilevatori interni (dipendenti comunali), che abbiano comprovata esperienza in rilevazioni statistiche e qualora non sia possibile, a personale esterno attingendo dalla graduatoria dei rilevatori esterni; è indetta selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento dell’incarico di rilevatore statistico, da svolgersi nel quarto trimestre del 2023. Le prestazioni consistono essenzialmente in interviste da effettuarsi presso il domicilio delle famiglie.

La rilevazione a cui partecipa il Comune di Termoli nella edizione del 2023 è: Rilevazione da Lista codice Psn: IST-02494.

Rilevazione da lista: Le famiglie compilano direttamente il questionario elettronico utilizzando una pluralità di canali per la restituzione del questionario. Il rilevatore interviene per il recupero delle mancate risposte. La stima delle famiglie che si ipotizza il Comune dovrà lavorare, perché non rispondenti autonomamente tramite questionario web, è pari a 677.

L’attività dovrà essere svolta secondo il seguente calendario delle operazioni: rilevazione di lista: dal 2 ottobre 2023 al 22 dicembre 2023.

Nello svolgimento della funzione di rilevatore è indispensabile tener conto degli orari di presenza delle famiglie presso il loro domicilio.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Per ricoprire la funzione i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) avere età non inferiore a 18 anni;

b) essere in possesso del diploma di scuole superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente;

c) saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica) ed esperienza in materia di rilevazioni statistiche

d) avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;

e) godere dei diritti politici e non avere subito condanne penali;

f) avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare permesso di soggiorno;

g) avere la residenza nel Comune di Termoli

COMPITI

1) partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma;

2) gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di Gestione delle Indagini predisposto dall’Istat, il diario relativo alle unità di rilevazione per la rilevazione di lista loro assegnati;

3) effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista non rispondenti tramite altro canale, tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nell’alloggio oltre che fornire informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione;

4) segnalare al responsabile dell’UCC eventuali violazioni dell’obbligo di risposta ai fini dell’avvio della procedura sanzionatoria di cui all’art.11 del D. Lgs 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni;

5) svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell’UCC o dal Coordinatore e inerente la rilevazione;

L’incaricato potrà autogestire il proprio orario di lavoro in perfetta autonomia operativa, fatta eccezione per le clausole espressamente concordate e sempre nel rispetto delle scadenze imposte dall’ufficio e delle esigenze delle unità di rilevazione.

I rilevatori incaricati saranno tenuti ad effettuare le interviste al domicilio della famiglia ed eventualmente partecipare alla formazione Istat (se prevista in aula) utilizzando per gli spostamenti mezzi propri.

Le schede di rilevazione e gli altri strumenti e materiali indispensabili per lo svolgimento delle prestazioni sono forniti dal Comune di Termoli.

I rilevatori sono vincolati dal segreto statistico ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, ed osservare quanto disposto con Legge 31.12.1996 n. 375 (tutela della privacy) e successive modificazioni ed integrazioni e sono soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all’art. 326 del codice penale.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso, proporzionale alle risorse assegnate dall’Istat per ogni questionario correttamente compilato e validato.

Per le attività di conduzione delle interviste per la Rilevazione da Lista sarà corrisposto un contributo variabile calcolato nella misura di:

A. 14,00 euro per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI presso l’abitazione della famiglia;

B. 9,00 euro per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli operatori comunali o dai rilevatori utilizzando postazioni telefoniche del Comune;

C. 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR tramite intervista faccia a faccia (tramite Pc o tablet) con un operatore o un rilevatore;

D. 5,00 euro per questionario compilato via web in maniera autonoma dalla famiglia stessa presso il CCR con il supporto di un operatore comunale o di un rilevatore.

L’importo riconosciuto per ogni questionario restituito secondo le diverse modalità di compilazione (escluso il punto D) è aumentato di 4,00 euro se l’operatore o il rilevatore che effettua l’intervista ha completato il percorso di formazione e superato del test finale;

Inoltre, per ogni rilevatore che completerà il percorso di formazione e supererà il test finale verrà corrisposto uno specifico contributo pari a 25,00 euro.

Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti e verrà corrisposto in un’unica soluzione, successivamente alla validazione dei dati trasmessi e dopo l’erogazione delle somme effettivamente trasmesse da parte dell’Istat (presumibilmente entro aprile 2024).

Qualora il rilevatore, laddove nominato, dovesse interrompere volontariamente e senza valida e giustificata motivazione il proprio incarico, potrà essere retribuito, solo ed esclusivamente, per la parte di lavoro concluso, se validato dal responsabile UCC.

FORMAZIONE

I rilevatori individuati dovranno partecipare al Corso di Formazione, in base a un calendario che sarà reso noto successivamente dall’ISTAT.

La non partecipazione, anche parziale, sarà considerata rinuncia all’incarico.

La partecipazione alle attività di formazione è obbligatoria.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I candidati interessati possono presentare la domanda di ammissione alla selezione, utilizzando il modello allegato, che forma parte integrante del presente bando, inderogabilmente entro le ore 12 del giorno 31 luglio 2023 (termine da ritenersi perentorio anche per le domande inviate tramite posta) esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

1) presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Termoli – via Sannitica 5 durante gli orari di apertura al pubblico 8,30 – 12,00 (lunedì -mercoledì - venerdì) martedì e giovedì anche di pomeriggio, dalle 15,30 alle 17,00

2) mediante trasmissione della domanda dalla propria casella di posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.termoli.cb.it

3) Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine predetto, a nulla rilevando la data del timbro postale di invio.

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal candidato e alla stessa deve essere allegata copia di un valido documento di identità. Si prescinde dalla produzione del documento di identità nel caso di presentazione tramite Pec personale, con sottoscrizione mediante firma digitale valida, basata su un certificato rilasciato da un certificatore accreditato.

Nella domanda dovrà essere indicato, oltre al nome, cognome, luogo e data di nascita, l’indirizzo di posta elettronica al quale deve essere effettuata qualsiasi comunicazione inerente alla presente selezione, nonché il recapito telefonico.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da pare del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il rispetto del termine e delle modalità di presentazione della domanda suindicata sono a pena di esclusione.

CONTROLLI DELLE DOMANDE

Il Comune di Termoli si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni e sulla documentazione presentata ai sensi dell’art. 71 dl D.P.R. n. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’aspirante dovrà rispondere ai sensi delle leggi vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

MODALITA’ DI SELEZIONE

La selezione e la formazione della conseguente graduatoria avverranno a cura del Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento, in esito alla valutazione dei titoli indicati sulla domanda, secondo i criteri sotto riportati:

- Precedenti esperienze di lavoro o formative inerenti indagini statistiche: = max punti 10 (punti 2 per ogni esperienza)

- Stato di disoccupazione o inoccupazione: (disoccupato iscritto nelle liste di collocamento = punti 4; studente, casalinga = punti 1)

- Titolo di studio:

- Valutazione da 36/60 a 41/60 e da 60/100 a 70/100 = punti 1

- Valutazione da 42/60 a 47/60 e da 71/100 a 80/100 = punti 2

- Valutazione da 48/60 a 53/60 e da 81/100 a 90/100 = punti 3

- Valutazione da 54/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 = punti 4

- Titoli di studio universitari

- Possesso di laurea triennale = punti 3

- Possesso di laurea specialistica/vecchio ordinamento = punti 5

E’ facoltà del Responsabile dell’UCC procedere ad eventuali verifiche o acquisire documentazione aggiuntiva al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato dal candidato.

AFFIDAMENTO E RIMOZIONE DELL’INCARICO

Il Responsabile dell’UCC provvederà a stilare la graduatoria finale sulla base dei punteggi attribuiti.

A parità di punteggio verrà data priorità ai candidati in stato di disoccupazione e, in subordine, al candidato più giovane;

La graduatoria finale sarà esposta all’albo pretorio on line e sul sito www.comune.termoli.cb.it Le persone individuate saranno invitate a presentarsi per la sottoscrizione del disciplinare d’incarico che disciplina le condizioni tecniche, temporali ed economiche per l’espletamento dell’incarico. Il disciplinare deve essere sottoscritto per accettazione dal soggetto incaricato, accettazione che costituisce condizione per l’affidamento dell’incarico.

Il rilevatore le cui inadempienze pregiudicano il buon andamento delle operazioni di rilevazione può essere rimosso dall’incarico, fatte salve eventuali azioni risarcitorie nel caso di comportamento che abbia provocato danno.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E SEGRETO STATISTICO

I rilevatori sono vincolati al segreto d’ufficio ed al segreto statistico ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 322/89 (norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica) e successive modifiche; sono altresì soggetti alla normativa in materia di protezione dei dati personali secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN). I rilevatori sono inoltre soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, alle norme contenute nel libro secondo, titolo II - capo I del codice penale.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/03

I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura di selezione, secondo quanto previsto dal d.lgs. 196/03 e dal Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi. Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, elaborato e conservato

presso il Comune Termoli. Il titolare dei dati è il Comune di Termoli. Il responsabile dei dati è il sig.ra Lucia De Camillis (Responsabile Ufficio Comunale di Censimento)

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Termoli ed è consultabile sul sito internet dello stesso all’indirizzo: www.comune.termoli.cb.it – Sezione “Avvisi” Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Comunale di Censimento- Lucia De Camillis 0875 – 712203.