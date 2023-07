La replica dell'Albasan: «Abbiamo sempre onorato tutti i nostri impegni»

TERMOLI. Sulla questione Albasan, di cui ieri abbiamo trattato lo sfogo di un dipendente in cassa integrazione, è intervenuto per parte aziendale il responsabile del cantiere allo stabilimento Stellantis, Sandro Ranieri (responsabile anche in altri siti importanti, come l’ex Sevel, lo stabilimento di Cento e Trenitalia Ancona).

«Albasan srl è una società che opera in Stellantis (ex Fiat Auto) da oltre 40 anni e che fino ad oggi ha onorato tutti i suoi impegni nei confronti di dipendenti, clienti e istituzioni. Su 52 dipendenti, 30 operano a Termoli, 12 in trasferta e gli attuali cassintegrati sono 10 (tutti su base volontaria); con i sindacati era stato concordato un piano di rotazione Cig di tutti i dipendenti sospeso in seguito alla richiesta di alcuni lavoratori di restare in Cig per esigenze personali. L’azienda Albasan srl ha sempre pagato i propri dipendenti in base al Ccnl e nel corso degli anni ha stipulato con i propri dipendenti accordi di 2° livello per far fronte al calo del fatturato presso la Stellantis di Termoli, come azienda abbiamo preso lavori presso altri stabilimenti (Sevel Atessa – Trenitalia Ancona – Cento), dove i dipendenti di Termoli si recano in trasferta a lavorare per evitare la Cig (cosa che qualcuno non ha voluto fare e quindi preferisce la Cig e stare a Termoli)».

In riferimento alla questione dei ritardi sul pagamento della stessa cassa integrazione, sono ascrivibili alla burocrazia italiana, sempre la stessa… ma ci sono novità.

Nell’interlocuzione tra Albasan, organizzazioni sindacali e Inps di Cassino, cassa integrazione é stata autorizzata e tra qualche giorno verrà pagata.