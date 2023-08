«L'agricoltura molisana ha bisogno di risposte urgenti»

SAN MARTINO IN PENSILIS. Non ha atteso un minuto di più, la presidente di Confagricoltura Molise, Maria Concetta Raimondo, ha scritto al governatore Francesco Roberti e al neo assessore Salvatore Micone, non appena distribuita la delega all’Agricoltura. «Confagricoltura Molise invia i migliori auguri di buon lavoro al Presidente Roberti, alla nuova Giunta Regionale e in particolare al neo assessore alle Politiche agricole e agroalimentari Salvatore Micone.

Diverse sono le problematiche del settore agricolo che il nuovo assessore si troverà ad affrontare; cogliamo l’occasione per evidenziare le tematiche che Confagricoltura ritiene richiedano un’attenzione prioritaria: l’attuazione di misure e azioni a favore delle imprese vitivinicole messe in ginocchio dai forti attacchi di peronospora che hanno compromesso gravemente le produzioni; una presa di posizione definitiva per contrastare la sottrazione di suolo agricolo fertile da parte di imprese che operano nel settore delle energie rinnovabili, in particolare degli impianti fotovoltaici; la risoluzione più celere possibile dei problemi che riguardano il Consorzio di Bonifica; il completamento dell’organico della struttura assessorile a supporto del personale in servizio e al fine di intercettare nei modi e tempi migliori ogni opportunità, per le imprese agricole, derivante dai fondi europei.

Aiutare le imprese agricole significa sostenere l’intera economia Regionale ed in quest’ottica gli auguri che rivolgiamo all’assessore Micone derivano dalla nostra volontà di una fattiva collaborazione per la crescita del comparto agricolo molisano».