Il meteo condiziona il primo weekend di agosto, più gente nei locali che in spiaggia

Prima domenica di agosto in spiaggia a Termoli

TERMOLI. Primo fine settimana di agosto sotto le aspettative sulla costa termolese, ovviamente a causa delle condizioni meteo, che ha fatto venire meno il cosiddetto turismo giornaliero, quello che proviene dalle regioni limitrofe. In particolare, dall'Alto Molise e dalla provincia di Foggia sono venute meno le classiche presenze del weekend.





Turisti che, invece, avevano prenotato da tempo, per periodi da una settimana a venti giorni, non si sono fatti scoraggiare dal clima meno caldo del solito e dal cielo variabile, che comunque a conti fatti ha creato problemi solo con gli scrosci di venerdì sera, costati i fuochi di San Basso, e ieri pomeriggio. Migliore afflusso per i ristoranti che i lidi balneari, questo il quadro che abbiamo raccolto nella prima domenica di agosto.





