In vigore da ieri i diritti portuali sui biglietti per le Tremiti, esentati i residenti isolani

TERMOLI. Novità di carattere amministrativo (e non solo) all’imbarco delle Isole Tremiti.

La compagnia Navigazione Libera del Golfo, titolare della tratta di continuità marittima tra lo scalo adriatico e le Isole Tremiti, ha reso noto che sono stati introdotti sui prezzi dei biglietti da Termoli per le Isole Tremiti i diritti portuali che l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli) sta applicando retroattivamente da gennaio 2023.

I diritti sono quelli previsti da apposita ordinanza n.20/2022 del 16.11.2022, nella quale si è estesa l'applicabilità degli stessi anche al porto di Termoli per il traffico passeggeri e veicoli provenienti e destinati, che si imbarcano-sbarcano dal-nel porto di Termoli, nella stessa misura stabilità per i porti di Manfredonia, Barletta e Monopoli (1,50 euro a passeggero, 2 euro a veicolo e 2,20 euro per Tir e rimorchiatori).

Con la medesima ordinanza sono stati esentati dall'obbligo di versamento dei diritti portuali i cittadini residenti alle Isole Tremiti, nonché i veicoli al seguito.