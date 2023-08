Ultimi rientri dei pescherecci in serata al porto di Termoli, da mezzanotte scatta il fermo biologico

TERMOLI. Sono nove le imbarcazioni da pesca a strascico in mare oggi, nell'ultimo giorno utile per poter svolgere l'attività ittica prima dello stop che dalla mezzanotte vieterà l'uscita in mare fino al 24 settembre.

Nove pescherecci che hanno deciso così di recuperare la giornata festiva di Ferragosto, in cui sono rimasti agli ormeggi, sulla programmazione settimanale che prevede le canoniche quattro uscite, dalla notte della domenica alla tarda serata del giovedì.

Al rientro, tuttavia, l'attività si restringerà a tre giorni, poiché si dovranno osservare le cosiddette norme tecniche, fino all'autunno inoltrato, per dieci settimane.

Le cassette che saranno sbarcate, tuttavia, non verranno portate al mercato ittico, poiché ha chiuso i battenti ieri sera, riaprirà per la prima asta nella serata del 25 settembre.

Tuttavia, nella prossima settimana, in previsione della Sagra del Pesce - in programma 25 e 26 agosto - sono state autorizzate le uscite in mare di due barche, Ciccillo Albatros, scelta dall'organizzazione e Miante come da consuetudine, perché ha portato San Basso nella processione a mare del 3 agosto scorso. Le uscite in mare sono previste lunedì 21, mercoledì 23, e giovedì 24 agosto, col pescato rigorosamente destinato alla manifestazione.