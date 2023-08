Con Informatica si rafforza il polo didattico Unimol a Termoli

TERMOLI. Con Informatica si rafforza il Polo Didattico di UniMol a Termoli.

Il Corso di Laurea in Informatica con un nuovo piano di studi che prevede un percorso comune sia presso la sede universitaria di Termoli, sia al Dipartimento di Bioscienze e Territorio di Pesche (IS).

Il nuovo percorso formativo che partirà quest'anno (2023/2024) prevede l’articolazione del piano degli studi in due diversi curricula:

“Software Technologies – ST”- in collaborazione con le imprese – a Termoli.

“Computer Science – CS” – a Pesche.

ll curriculum “ST – Software Technologies”, infatti, mira a creare “IT specialist” in possesso di ampie ed elevate competenze tecnologiche; mentre il curriculum “CS – Computer Science” è orientato a formare uno “scienziato dell’informazione”, la figura professionale con una forte vocazione non solo tecnologica, ma soprattutto scientifica, e con una spiccata propensione all’innovazione.

Un iter che ha preso il via lo scorso febbraio con la presentazione ufficiale tenutasi nella sede universitaria di Termoli in occasione di un partecipato evento di presentazione che ha riunito insieme tutti gli attori in campo: Autorità accademiche, i vertici dell'Amministrazione comunale di Termoli, la Regione Molise, i componenti del Consiglio del Corso di Studio del Dipartimento di Bioscienze e Territorio, il mondo del lavoro e delle imprese, con l’obiettivo centrale di valutare e confrontarsi per assicurare la completezza, l’efficacia di una offerta didattica e formativa orientata ad acquisire competenze e conoscenze davvero significative e di elevata utilità per le prospettive future nei contesti lavorativi globali.