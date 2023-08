«In Molise il costo dei carburanti più alto d'Italia»

CAMPOBASSO. «In Molise il costo carburanti più alto d’Italia», lo denuncia Aldo Di Giacomo.

«Dopo la nostra denuncia di luglio chi doveva intervenire non lo ha fatto. L’indagine dell’Unione Nazionale Consumatori che attribuisce al Molise il maggior aumento del prezzo dei carburanti dal primo agosto sino a 2 euro e 20 centesimi/litro, purtroppo, non aggiunge nulla di nuovo alla nostra denuncia che risale a luglio quando già segnalammo azioni speculative sui prezzi dei carburanti».

Lo sostiene l’associazione Cultura e Solidarietà in una nota a firma del presidente Aldo Di Giacomo esprimendo il profondo rammarico perché chi doveva intervenire non lo ha fatto.

«È ora di passare ai fatti con un intervento di severo controllo e di sanzionare comportamenti scorretti e speculativi. Piuttosto, registriamo che l'obbligo di esporre i prezzi medi nei distributori - con l'obiettivo di ridurli o, comunque, mitigarne gli aumenti – aggiunge Di Giacomo – non ha prodotto risultati concreti. C’è dunque bisogno di azioni di tutela come quelle della Guardia di Finanza, mentre l’istituzione regionale e la politica molisane stanno a guardare i cartelli ai distributori di carburante. Un atteggiamento di grande irresponsabilità. Pensiamo che anche per il caro carburanti come per altri beni di necessità che continuano a registrare incrementi dei costi del tutto ingiustificati lo strumento più efficace è nelle mani dei cittadini che devono vigilare direttamente e segnalare aumenti speculativi chiedendo l’intervento dell’Antitrust. Si tratta di praticare l’autotutela civica».

Per il presidente dell’associazione Cultura e Solidarietà: la situazione si scarica sempre sulle famiglie molisane che subiscono un nuovo primato negativo.