«Rottamazioni parziali» per i contribuenti a Larino

LARINO. Per i cittadini larinesi al via la possibilità di avvalersi della rottamazione parziale delle ingiunzioni di pagamento.

Con le deliberazioni consiliari numero 37 e 38 dello scorso 26 luglio anche la nostra amministrazione ha scelto di avvalersi dell’istituto della definizione agevolata per i debiti risultanti dai singoli carichi contenuti in ingiunzioni fiscali emesse dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022. In altre parole, i cittadini potranno estinguere i debiti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione.

Una decisione votata all’unanimità dall’assise civica insieme allo specifico regolamento che servirà a mettere la parola fine a tutta una serie di situazioni che si protraggono da molti anni.

I cittadini potranno da subito chiedere in autonomia al Concessionario R.T.I Ica-Creset la verifica dei propri carichi. Poi entro il mese di settembre il Concessionario procederà ad inviare i documenti di riscossione già predisposti per poter richiedere l’agevolazione.

Entro ottobre ogni contribuente dovrà presentare istanza al fine di poter accedere all’agevolazione: entro novembre il concessionario comunicherà l’esito dell’istanza e trasmetterà i documenti aggiornati con sgravio di sanzioni, interessi e aggi di competenza e i moduli di pagamento;

Per il perfezionamento dell’istanza, entro dicembre dovrà essere effettuato il pagamento del dovuto in unica soluzione o della prima rata del piano di rateizzazione.

Per ogni ulteriore informazione sarà possibile rivolgersi:

sportello al municipio di Larino (Piano 1, fronte comando vigili urbani). Giorni e orari di apertura: apertura mattutina al lunedì e al venerdì dalle 9 alle 13. Tel. 0874.8281 Fax. 0874.825093 Email: larino@icacresetmolise.net