Gigafactory Stellantis, le parti sociali chiedono un incontro alla Regione Molise

TERMOLI. Il ritorno in fabbrica dopo le ferie estive ha riproposto d'attualità il tema Gigafactory Stellantis. Ormai mancano pochi mesi alla fine del 2023 e sappiamo che dal prossimo anno i livelli occupazionali muteranno a Rivolta del Re. Per comprendere quali saranno le dinamiche e soprattutto l'impatto socio-economico della trasformazione della industriale principale del Molise, la nuova Giunta regionale è stata interessata dalle parti sociali metalmeccaniche, con le segreterie territoriali firmatarie del Ccsl, che hanno rivolto un invito al governatore Francesco Roberti, all'assessore alle Attività produttive Andrea Di Lucente e al presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante, con la richiesta di un incontro da organizzare a stretto giro.

«Le scriventi segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali territoriali, Fim-Uilm-Fismic-Uglm, Aqcfr, con la presente sono a richiedervi un incontro in merito al futuro investimento della Gigafactory, e in particolare a costruire un percorso di garanzia per tutti i lavoratori attualmente occupati presso lo stabilimento Stellantis di Termoli. Certi di un vostro riscontro in tempi celeri si porgono distinti saluti».

Ricordiamo come di recente ci sono stati dei briefing al Mimit, col Ministro Urso e i presidenti delle regioni interessate dai siti produttivi Stellantis, ma le sigle metalmeccaniche chiedono prospettive certe e un maggiore coinvolgimento in questa fase cruciale.