Vita da ambulanti: «Chiediamo soltanto di poter sopravvivere»

Vita da ambulanti, i commercianti chiedono di poter sopravvivere: intervista ad Angelo Gioia

TERMOLI. Fiera e mercato prescolastici rappresentano degli appuntamenti assolutamente importanti nell’economia degli ambulanti, categoria che tra le altre cose deve scontare anche le insidie delle incertezze meteo, com’è avvenuto ieri, col vento che ha spazzato la costa nel giorno del mercatino settimanale.

Meglio era andata alla fiera mensile di sabato 2 settembre, baciata dal sole e dalle alte temperature.

Assieme alle esposizioni prenatalizie, pasquali e d’agosto, quelle di settembre sono le giornate più fruttuose.

C’è chi ancora non si riprende del tutto dalle problematiche post Covid, costate almeno 30mila chiusure in Italia, ma ci sono anche altre vicende, non a Termoli, ma sul territorio, per i costi del posto fisso da pagare, dove non tutti gli enti locali si allineano. Questioni che saranno al centro di un incontro dirimente in video-conferenza nazionale, dove i rappresentanti di categoria degli esercenti ambulanti dialogheranno con esponenti della maggioranza di Governo, vedi Gasparri e Durigon, tra costoro anche il delegato Ana-Ugl per il basso Molise, Angelo Gioia.

