Lidi balneari nel limbo, tra presente e futuro

La stagione balneare e le prospettive future: intervista al presidente del Sib Molise, Nico Venditti

TERMOLI. Mancano meno di 4 mesi alla fine dell’anno e per una categoria importante nell’economia dell’accoglienza turistica, come quella degli imprenditori balneari, la scadenza del 31 dicembre 2023 più si avvicina e più suscita inquietudine.

Che succederà dal primo gennaio 2024? Le concessioni demaniali marittime saranno ancora valide?

La proroga di un anno decisa col decreto Milleproroghe è da considerarsi valida a tutti gli effetti?

Politica e magistratura contabile viaggiano su due binari paralleli e lo dimostra una recente pronuncia del Consiglio di Stato, che decidendo su un ricorso presentato da un lido pugliese, ha confermato a chiare lettere che a fine anno sarà game over, in linea con quanto disposto con l’ordinanza a sezioni unite del novembre 2021.

La politica, invece, prosegue nell’impegno sulla cosiddetta mappatura della risorsa esistente, cercando di trovare soluzioni adeguate a evitare colpi di spugna che impattino in modo sensibile sul comparto balneare e azzerino tradizioni pluridecennali di famiglie che hanno sviluppato il turismo per generazioni.

In un settembre classicamente crepuscolare per la stagione turistica, il punto della situazione l’abbiamo fatto col presidente del Sib-Confcommercio Molise, Domenico Venditti, proprio a poche ore di distanza dalla quarta riunione convocata dal Governo sul tema delle concessioni demaniali marittime, in agenda domani.

Un'occasione anche per stilare il primo bilancio ufficioso dell'estate 2023, nell'auspicio che i prossimi due fine settimana possano ancora registrare presenze sulla spiaggia, dando vigore al tentativo di destagionalizzazione dell'attività, promossa con l'ordinanza balneare sia nel 2022 che quest'anno.