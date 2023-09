Gigafactory Stellantis: Roberti convoca i sindacati a Palazzo Vitale per il 22 settembre

TERMOLI. La Regione Molise ha subito riscontrato l’istanza che due giorni fa era partita dalle organizzazioni sindacali firmatarie del Ccsl, fissando il briefing con le parti sociali al 22 settembre prossimo, alle 11, nel parlamentino di Palazzo Vitale. Un incontro che vedrà protagonista la Giunta Roberti coi rappresentanti di Fim-Cisl, Uilm, Uglm, Fismici e Acqf-r. Convocata anche la Fiom-Cgil, che a inizio luglio aveva formulato la stessa richiesta.

Le parti sociali metalmeccaniche firmatarie del Ccsl due giorni fa avevano inviato l'invito al governatore Francesco Roberti, all'assessore alle Attività produttive Andrea Di Lucente e al presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante, con la richiesta di un incontro da organizzare a stretto giro. «Le scriventi segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali territoriali, Fim-Uilm-Fismic-Uglm, Aqcfr, con la presente sono a richiedervi un incontro in merito al futuro investimento della Gigafactory, e in particolare a costruire un percorso di garanzia per tutti i lavoratori attualmente occupati presso lo stabilimento Stellantis di Termoli. Certi di un vostro riscontro in tempi celeri si porgono distinti saluti».

Riscontro arrivato quasi in tempo reale per loro.