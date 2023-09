La Zes cambia pelle: istituita la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno

TERMOLI. Cambiano mappatura e governance della Zes, come annunciato, il Governo ha istituito la "Zona economica speciale per il mezzogiorno".

Si prevede l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, della nuova Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, “Zes unica”, comprendente i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, che sostituirà le attuali otto Zone economiche speciali istituite nei territori del Mezzogiorno.

Si introduce un nuovo sistema di governance della Zes Unica, confermando la previsione di una Cabina di regia istituita presso la Pcm alla quale sono attribuite di funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio della Zes unica; prevedendo l’istituzione di una nuova Struttura di missione presso la Pcm; si ridefiniscono gli adempimenti procedurali.

Si istituisce, presso la Presidenza del Consiglio e alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr della “Struttura di missione per la Zes”, con una durata di 3 anni. La Struttura dovrà fornire supporto all’Autorità politica delegata in materia di Zes per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo e di predisposizione e aggiornamento del Piano strategico Zes e delle attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

All’interno dell’area Zes, le aziende già operative e quelle che si insedieranno potranno beneficiare di diverse tipologie di vantaggi (speciali condizioni), quali la previsione di un’autorizzazione unica per l’avvio delle attività produttive e il riconoscimento, fino al 2026, di un credito d’imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive.