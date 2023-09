“Buon lavoro al neo direttore generale Asrem Di Santo, noi pronti a fare la nostra parte”

CAMPOBASSO. Arriva dalla segretaria generale della Uil Molise, Tecla Boccardo, il messaggio di buon lavoro al neo manager Asrem, Giovanni Di Santo.

“Come noto la nostra Azienda sanitaria regionale ha un nuovo direttore generale, Giovanni Di Santo, nominato dalla Giunta regionale e al quale rivolgiamo i nostri auguri di buon lavoro.

Abbiamo letto le dichiarazioni in merito del presidente Roberti e dello stesso Di Santo, medico e già Direttore sanitario dell'Azienda ospedaliera 'San Pio' di Benevento, il quale ha affermato che svolgerà il suo incarico prendendo decisioni dopo aver vissuto le corsie e parlato con il personale, piuttosto che dal suo ufficio soltanto leggendo numeri.

Naturalmente è un approccio, questo, che ci trova favorevoli con l’auspicio che finalmente qualcuno consideri i numeri, certamente importanti, ma per ciò che sono, in relazione alle caratteristiche di un territorio particolare come il nostro.

Per noi la sanità pubblica di qualità deve mettere il bisogno di assistenza delle persone al centro delle scelte e il suo potenziamento passa necessariamente attraverso un grande piano di assunzioni di personale sanitario per garantire i servizi ospedalieri, l’assistenza domiciliare e la medicina territoriale che potrà essere rafforzata anche attraverso le risorse del Pnrr.

Ovviamente senza personale ogni proposta è vana e come sappiamo oggi il sistema regge solo grazie all’abnegazione dei pochi lavoratori in servizio.

Rispetto al metodo, auspichiamo in un confronto continuo e proficuo del neo direttore con il sindacato e la Uil, con le sue categorie, sarà come sempre pronta a dare un contributo nel merito delle proposte, ai tavoli di confronto e di contrattazione".