«Non c'è scarsità di spiaggia in Italia», i balneari al tavolo di Palazzo Chigi

TERMOLI. Si è svolta ieri mattina a Palazzo Chigi la quarta riunione del Tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, istituito ai sensi del decreto-legge 198 del 2022. Vi hanno preso parte i rappresentanti dei ministeri competenti, delle regioni, delle associazioni di categoria del settore. Nel resoconto del Governo, viene evidenziato che «In apertura, il Tavolo ha fatto il punto sullo stato di avanzamento delle prime due fasi di attività programmate (1. ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale; 2. acquisizione dei dati disponibili presso le amministrazioni sulle concessioni in essere e sulle risorse demaniali disponibili).

La riunione è proseguita con l’illustrazione, da parte di ciascuna associazione, delle rispettive posizioni sui possibili criteri di cui è attesa l’elaborazione circa la scarsità della risorsa naturale disponibile. In conclusione, il Tavolo tecnico ha stabilito di convocare la prossima riunione entro il mese corrente, per ultimare i lavori». A commentare l’esito del quarto step, presente all’incontro, è stato il presidente nazionale del Sib-Confcommercio Antonio Capacchione. «Cari amici e colleghi – ha scritto agli associati, tra cui il presidente del Sib Molise, Domenico Venditti - i dati forniti ieri nella bozza di Relazione del Tavolo tecnico consultivo confermano la non "scarsità" della risorsa.

Abbiamo ribadito la necessità che il criterio sia nazionale e che indichi la scarsità se c'è l'impossibilità del rilascio di nuove concessioni sempre a livello nazionale in conformità ai pronunciamenti delle Corti sia Costituzionale che dell'Unione europea. Il Tavolo tecnico si è aggiornato ad una riunione definitiva a metà settembre probabilmente il 25. Nella discussione è stato evidenziato la necessità di un intervento chiarificatore urgente anche sulla questione della maggiorazione dei canoni demaniali», che ha poi diffuso ai suoi soci la Bozza di Relazione che dev'essere aggiornata anche alla luce della nuova Ordinanza del Consiglio di Stato che continua a presupporre apoditticamente la scarsità della risorsa.