La svolta Stellantis sugli e-fuel dell'Arabia Saudita, Laviano: «Chance importante»

TERMOLI. Stellantis testa gli e-fuel di Aramco, aprendo la porta a una partnership tecnologica con l’Arabia Saudita. Nella scorsa primavera, il leader della Fim-Cisl molisana, Marco Laviano, fu il primo a parlare di questo tema sul territorio e gli abbiamo chiesto anche di commentare la novità degli ultimi giorni: «Il grande classico, ormai ‘vecchio’ e caro endotermico, e la fiducia nella ricerca e sviluppo di nuovi carburanti (gli E-fuel), sono elementi che alla soglia dell’ormai vicino 2035, data che tutti conosciamo come quella del ‘carbon zero’, rafforzano l’idea che ci si potrebbe arrivare decidendo questa volta di scegliere senza troppo subire e dando il giusto supporto a chi, in qualche modo, prova a dare un senso logico di scelte industriali fatte di visioni e di progetti a questa transizione al Green Technology che ha dei nobili intenti ma che sembra esser sopraffatta da giochi di potere politico a discapito di quella democrazia fatta di scelte libere.

Una direzione ormai che pare ben definita ma che dovrà ancora attraversare il tortuoso sentiero del fare, prima di poter diventare la sana rivoluzione industriale che tutti ci aspettiamo, e alla quale chiediamo certezze occupazionali e di benessere lavorativo.

Ricordo bene, dal giorno dell’annuncio della nuova Gigafactory di Termoli e della presentazione dell’ambizioso piano industriale DF2030 del Ceo Stellantis, piano che vedrà azzerare le produzioni di veicoli a motore endotermico del gruppo in Europa, prima come dipendente dell’ex ormai gruppo FIAT ed oggi anche come rappresentate sindacale dei metalmeccanici, di avere più volte sostenuto che l’alta qualità, la specializzazione e l’elevata tecnologia dei prodotti made in Termoli non potevano e non dovevano subire le scelte dei governi europei che nel merito non avevano visione del grave impatto sociale che, una scelta di andare nell’immediato e senza una politica industriale di settore in un’unica direzione, ovvero quella a favore dell’elettrico, avrebbe generato.

l’euforia, nata dall’idea che questa nuova grande ‘opportunità industriale’, ovvero quella della produzione delle batterie per la mobilità sostenibile, oggi non può esser sufficiente a gestire il percorso di reindustrializzazione che Termoli e tutto l’indotto molisano dovranno vivere, tenendo conto anche che un produttore di automobili se spinto a cambiare velocemente le proprie strategie industriali avrebbe in qualche modo dovuto pagarne le conseguenze sia mettendo in discussioni i propri investimenti sia mettendo in discussione tutto l’impianto produttivo, scelte che sappiamo bene alla fine ricadere sul nobile lavoro dell’operaio metalmeccanico.

Ho sempre difeso le produzioni del motore endotermico e nello specifico quello delle produzioni del sito molisano di Termoli, perché ad oggi restano una eccellenza della meccanica italiana, il fiore all’occhiello della filiera metalmeccanica europea. Se solo pensassimo a quanti milioni di autovetture oggi sono carrozzate dai prodotti made in Termoli, quali motore Fire 8 e 16v, Motori Global Medium Engine (Gme T4) oppure motori Global Small Engine (FireFly o Gse) fino ai grandi motori V6 per Maserati e non solo, ci potremmo rendere conto di quanto investimento e progettualità rischiamo di perdere se le scelte di politica industriale nel nostro paese non accompagnano la transizione ecologica sostenendo le imprese ed i lavoratori.

Termoli, proprio per la sua specificità e capacità di realizzare più prodotti, oggi si appresta a vivere un importante periodo di risalita produttiva, e non direi tanto inattesa. Credo che le scelte bisogna saperle difendere, quindi decidere di essere solo manager attento ai profitti o credere fortemente nel prodotto del proprio lavoro, dargli fiducia e rimettere il valore delle persone al centro del lavoro stesso, perché sono passati pochi mesi da quando si è passati da uno stabilimento in cui la preoccupazione e l’incertezza per il futuro indicavano una chiara direzione, ovvero la fine dell’endotermico, ad ora in cui sembra che Termoli possa invece rivivere nuova primavera.

La notizia di uno studio sui motori del gruppo Stellantis, portato avanti insieme a Aramco, fornitore di carburanti sintetici, prospetta la possibilità di utilizzare gli E-Fuels su circa 28 tipologie di motori del gruppo. Come Fim-Cisl già nei mesi scorsi sottolineavamo quanto fosse importante credere nella possibilità di sviluppare nuovi carburanti che andassero incontro alle normative sulle emissioni di Co2 e che tenessero conto di quelle che erano invece le varie architetture dei motori, senza impattare sulle produzioni attuali.

Siamo convinti che oggi la transizione tecnologica digitale e Green rappresenta la più grande opportunità per ridisegnare il mondo del lavoro, per generare quelle nuove condizioni lavorative fatte di professionalità e di libertà che oggi un sistema conservatore purtroppo non ha. Ecco perché crediamo nel parallelismo delle produzioni, tra autovetture classiche e Bev, poiché con ogni probabilità potrebbe rappresentare la direzione da seguire affinché le varie generazioni, in termini di produttività e di capitale umano, non debbano subire gravi impatti sociali ed economici. Le aziende i produttori ed i lavoratori vivono la medesima preoccupazione, allora serve credere in possibilità alternative. Il futuro del lavoro è già presente tra di noi dobbiamo solo capire se siamo pronti a questa rivoluzione».