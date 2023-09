«Il Parco archeologico di Sepino modifichi l’avviso pubblico»

CAMPOBASSO. L’Ordine dei Giornalisti del Molise ha ufficialmente chiesto all’ente Parco archeologico di Sepino la modifica del bando in scadenza il 14 settembre, relativamente al profilo richiesto: social media manager. Si ritiene dunque che la figura ricercata non sia del tutto rispondente al bando, in quanto varchi il settore della comunicazione, abbracciando inevitabilmente, il lavoro e il ruolo del giornalista.

Pur comprendendo che il limite sia sottile, l’Odg Molise chiede almeno la valutazione dell’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti e/o in alternativa l’obbligatorietà della iscrizione all’Ordine stesso, quale elemento imprescindibile per la partecipazione al bando.

In attesa di un pronto riscontro, l’Ordine dei Giornalisti del Molise, nel ringraziare l’amministrazione del Parco per l’interesse mostrato nella ricerca del professionista, è pronto a collaborare con l’ente Parco per una revisione del testo in oggetto. L’Ordine dei Giornalisti non esiterà ad adire le vie legali per difendere la categoria tutta, in un momento di grande congiuntura occupazionale.