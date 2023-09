Salone Ttg di Rimini, l'Azienda di soggiorno invita gli operatori turistici a partecipare

TERMOLI. Promuovere il Molise e le attività turistiche che vi operano, attrarre nuovi investitori, stabilire contatti commerciali e collaborazioni di successo.

Con questi obiettivi la Regione Molise attraverso l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo partecipa all’evento fieristico tra i più importanti del settore, dall’11 al 13 ottobre prossimo.

Il Turismo è in continua evoluzione ed è fondamentale intercettare le nuove tendenze di un settore trainante dell’economia. Per questo l’Aast invita tutti gli operatori iscritti presso la Regione Molise a partecipare al Ttg Travel Experience dove potranno presentare le proprie proposte. Essere presenti rappresenta un’opportunità significativa per concludere nuovi contatti commerciali, ottenere una visibilità notevole tra gli operatori nazionali e stranieri ed incontrarsi con altri imprenditori e tour operator favorendo lo scambio di idee, sinergie e possibili collaborazioni per il futuro.

La 60ma edizione dell’evento segna numeri importanti: 2.200 espositori nazionali e stranieri, 3 giorni di business e networking, un hub per rilevare le tendenze e le evoluzioni del settore.

Gli interessati dovranno inviare la propria adesione entro le ore 14 di lunedì 18 settembre via e-mail ad: aastfiera@gmail.com.