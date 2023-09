«Bonus da 200 euro per i lavoratori della Gtm»

TERMOLI. Trovato l’accordo per l’erogazione dell’una tantum per i bonus rimborso utenze in Gtm. Dopo un’ampia discussione le maestranze sindacali ed il vertice aziendale hanno raggiunto l’accordo per l’erogazione di 200 euro in buoni rimborso da erogare ai lavoratori nel mese di settembre per far fronte all’aumento esponenziale delle utenze domestiche riscontrato in questi mesi.

Una ventata di sollievo per le famiglie che potranno beneficiare di questo aiuto grazie al lavoro delle Rsa aziendali della UilTrasporti e della Filt-Cgil. Si apre una nuova stagione di accordi con l’impresa nel segno della reciproca collaborazione e di un'attenzione peculiare nei confronti dei lavoratori. Le parti sociali ringraziano quanti si sono adoperati al tavolo per il raggiungimento di questo risultato ed i lavoratori tutti per il sostegno e tengono a sottolineare che l’attenzione resterà alta nel rispetto delle regole e del buon fare in merito alle relazioni industriali.