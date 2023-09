Ritorna alla ribalta la vertenza Vibac, «Vogliamo un incontro con Regione e azienda»

TERMOLI. Trascorsi ormai due mesi e mezzo da quando sono state raggiunte le intese che hanno portato a “raffreddare” la procedura di crisi della Vibac Spa, che aveva messo in mobilità quasi tutto il suo personale, dopo una trattativa durata alcuni mesi e col tavolo regionale risolutivo a cavallo tra vecchia e nuova Giunta. Le organizzazioni sindacali di categoria, però, al di là dell’ulteriore anno di cassa integrazione straordinario partito nel luglio scorso sono tornate alla carica e hanno richiesto un ulteriore momento di verifica, attraverso una istanza indirizzata al presidente della Giunta regionale, Francesco Roberti, agli assessori al Lavoro e alle Attività produttive, Gianluca Cefaratti e Andrea Di Lucente, nonché alla stessa proprietà aziendale. Nella procedura è stata coinvolta anche l’Anpas Servizi Spa.

«Congiuntamente alla Rsu, con la presente chiedono un incontro, con tutte le parti in indirizzo, per la verifica dell’andamento della cassa integrazione, la verifica della situazione aziendale e le verifiche relative al rispetto delle clausole riportate nel verbale del 03.07.2023», richiesta sottoscritta per la Filctem-Cgil Molise Giuseppe Tarantino, per la Femca-Cisl Molise Massimiliano Recinella e per la Uiltec-Uil Molise Carlo Scarati.

Per la Rsu di stabilimento Antonio Colonna, Gianni Fiorilli e Franco Lanotte. L’accordo siglato a suo tempo si basa sulla cosiddetta transizione occupazionale ed è il nuovo strumento al quale è scattata l’opportunità di estendere ammortizzatori sociali e cassa integrazione straordinaria per 116 dei 140 dipendenti della Vibac. Annunciati in 126 su 142 (nel frattempo due lavoratori hanno scelto altre strade, approfittando di occasioni venute loro) poi scesi a 64, successivamente cristallizzati a 116. I 24 lavoratori che non sono stati posizionati in lista come esuberi sono rientrati a fine luglio per ricominciare la produzione.